Vermoedelijke wietplantage blijkt drugslab te zijn

In een bedrijfspand in Schiedam hebben agenten dinsdagmiddag een drugslab gevonden. Ze waren gaan kijken bij het pand aan het Admiraal Lucashof na een tip.

Volgens de tipgever zou er een wietplantage binnen zijn. Maar in plaats van een kwekerij, vond de politie een drugslab dat nog werd gebruikt. In het lab werd mogelijk xtc gemaakt, maar dat is nog niet zeker, zegt de politie.

Er waren vier mensen aanwezig in het pand. Zij zijn aangehouden. Drie panden in de omgeving van het bedrijfspand zijn tijdelijk ontruimd geweest.

De politie is nog wel even bezig met het ontmantelen van het drugslab in Schiedam.