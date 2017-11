Zwarte Piet is weer in het land maar niet zonder slag of stoot. Zwarte Piet houdt iedereen al jarenlang bezig. Toch weten de meeste mensen maar weinig over hem.

De discussie over Zwarte Piet is vooral gebaseerd op gevoel, en nauwelijks op feiten. In het rijk geïllustreerde boek De identiteitscrisis van Zwarte Piet nemen auteurs Jop Euwijk en Frank Rensen de lezer mee in hun zoektocht naar de historische, culturele en sociale achtergrond van Zwarte Piet. Dat levert verrassende inzichten op. Job en Frank komen hier over vertellen in het laatste uur van Rijnmond Nu.

