Youth League: Feyenoord houdt zicht op volgende ronde

Feyenoord onder 19 heeft in de UEFA Youth League een knap resultaat behaald tegen de leeftijdsgenoten van Manchester City. In Engeland werd het 0-0 en dat betekende het eerste puntenverlies voor Manchester City. Gezien het spelbeeld kreeg Feyenoord misschien wel te weinig met een punt.

Na vijf wedstrijden hebben de Engelsen nu 13 punten, gevolgd door Feyenoord met zes punten. Omdat het duel tussen Shakhtar Donetsk en Napoli, de overige tegenstanders in de poule, in een 2-1 overwinning voor de Oekraïners eindigde, hebben de Rotterdammers plaatsing voor de volgende ronde nog in eigen hand.

Om een ronde verder te komen met de ploeg van trainer Cor Adriaanse, net als in de Champions League, bij de eerste twee eindigen. In de laatste poulewedstrijd zal Napoli te gast zijn en dit duel wordt in het stadion van Excelsior gespeeld.