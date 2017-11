Deel dit artikel:











Praat mee over Manchester City - Feyenoord Praat mee over Manchester City - Feyenoord

Feyenoord speelt vanavond in Engeland haar vijfde groepswedstrijd in de Champions League. Manchester City is om 20.45 uur de tegenstander in Etihad Stadium. De wedstrijd is live te volgen op Radio Rijnmond Sport. De uitzending begint om 20.00 uur.

Dennis van Eersel en Sinclair Bischop verzorgen het verslag vanuit Manchester. Onder dit bericht kunnen vragen geplaatst worden voor dit duo. Deze worden in de uitzending behandeld voorafgaand aan het duel. Daarnaast houden Van Eersel en Bischop rond 19.30 uur een live voorbeschouwing op de Facebook-pagina RTV Rijnmond Sport. Ook daar zijn kijkersvragen welkom.