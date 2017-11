Consumentenbond waarschuwt voor 'kloonpolissen'

De consumentenbond waarschuwt voor zogenaamde 'kloonpolissen'. Zorgverzekeraars bieden meerdere polissen aan die dezelfde medische dekking leveren, maar onder andere namen en tegen verschillende prijzen. Hierdoor ontstaat een schijnkeuze.

November en december vormen traditiegetrouw de maanden waarin consumenten overstappen van zorgverzekeraar. Consumenten kunnen kiezen uit 57 basispolissen voor 2018.

De consumentenbond zegt dat een derde van de 57 basispolissen geschrapt zou kunnen worden omdat het kloonpolissen zijn. Het aanbod lijkt hierdoor groter dan het in werkelijkheid is. "Het is heel onoverzichtelijk. Je denkt dat je als consument veel te kiezen hebt maar dat is eigenlijk helemaal niet zo", vertelt Babs van der Staak van de Consumentenbond.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft eerder al gezegd dat er sprake is van een 'onwenselijke situatie'. Verzekeraars mogen geen identieke polissen verkopen tegen een ander prijs of onder een andere naam. Maar dochterbedrijven van dezelfde verzekeraars mogen dat volgens de wet wel.