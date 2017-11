Patholoog over insuline-dode: opgraven lichaam goed signaal

Frank van de Goot: "Dit is er eentje die wordt ontdekt..."

Forensisch patholoog Frank van de Goot vindt dat met het opgraven van het slachtoffer van de mogelijke verpleeghuismoord in Puttershoek een goed signaal wordt afgegeven. "Justitie laat daarmee naar andere idioten zien: de waarheid kan boven aarde komen."

Justitie moet dan wel aantonen dat het vrouwelijke slachtoffer insuline toegediend kreeg. Deze stof laat de suikerspiegel dalen, waardoor uiteindelijk lichaamsfuncties kunnen uitvallen.

"Bij mensen op leeftijd kan een overdosis insuline een hartinfarct veroorzaken", zegt Van de Goot. "Dan moet wel worden bewezen dat het om synthetische insuline gaat, want het lichaam maakt de stof zelf ook aan."

Scepsis

Daar ligt tegelijk de scepsis bij de patholoog. "De suikerspiegel is altijd laag bij iemand die dood is. En heel veel ouderen gebruiken al insuline. Daar komt bij dat mevrouw al enige tijd is overleden. Je kunt de stof vinden, maar het wordt niet gemakkelijk. "

Van de Goot noemt het 'buitengewoon vooruitstrevend' dat het OM heeft besloten dit soort zaken op te pakken. "Ik wil niet heel veel onrust geven, maar: dit is er nu eentje die wordt ontdekt. Ik denk dat er meer zijn. Soms is het boze opzet en het kan ook een ongelukje zijn."

In deze zaak zit een 21-jarige verzorgende uit Rotterdam vast. Hij wordt verdacht van moord en twee pogingen daartoe.