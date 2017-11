Documentaire Rotterdammer Vincent Boy Kars op IDFA-festival

De documentaire 'Independent Boy' van de Rotterdamse regisseur Vincent Boy Kars draait tot en met 26 november op het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). In de documentaire neemt Kars een maand lang de regie van het leven van zijn vriend Metin over.

De regisseur neemt in die maand alle beslissingen voor zijn besluiteloze vriend. Hij doet dat omdat hij vindt dat Metin onsuccesvol is en zijn ambities onvoldoende waarmaakt.

"Metin is niet de enige die hier last van heeft. Ik heb veel vrienden die stilstaan in hun ontwikkeling. En dat zorgt ervoor dat ze zich niet goed voelen. Het is heel kut om je vrienden zo te zien", vertelt Kars op Radio Rijnmond. "Zo ben ik op het idee gekomen om die thematiek in een film te gaan verbeelden."

De 27-jarige Vincent Boy Kars studeerde in 2015 met 'My First Porn Film' af aan de kunstacademie St.Joost in Breda. De afgelopen jaren hield hij zich vooral bezig met het maken van documentaires.

De documentaire 'Independent Boy was dinsdagavond om 23:00 uur ook te zien op NPO2.