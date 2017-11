Veel heterdaadjes bij grote scootercontrole

Honderden scooters zijn dinsdag in Rotterdam-Zuid van de weg geplukt tijdens een grote politiecontrole. Er werd gekeken naar de technische staat van de scooters. Of de motor was opgevoerd. En ook controleerde de politie rijbewijzen en verzekeringen.

De politie kwam in actie omdat er veel geklaagd wordt over scooterrijders.

"Mensen zeggen dat de scooterrijders soms als bezetenen rijden," zegt Dennis van de dienst Toezicht & Handhaving. "Ze rijden op tussenpaden, trottoirs, voetgangersgebieden en in winkelcentra. Met alle gevaren van dien."





Asociaal



De controle op Rotterdam Zuid levert veel 'heterdaadjes' op. Motorrijder Mike van Toezicht & Handhaving plukt ze er meteen uit. "Ze negeren tekens op de weg, nemen voorrang. Gewoon asociaal rijgedrag. Die types neem ik mee naar het controleterrein."

Op het controleterrein aan de Molenvliet staat een lange rij rijders. De meeste laten de controles gelaten over zich heen komen in de wetenschap dat met hun scooter niks mis is.

Ook een maaltijdbezorger op de scooter is ervan overtuigd dat zijn scooter keurig in orde is. Toch weet hij ook dat veel andere bezorgscooters wel harder kunnen dan is toegestaan en en dat ook doen. "De meesten gaan zestig tot zeventig kilometer per uur. En dat is wel strafbaar. "

Baas betaalt



Volgens de bezorger betalen de maaltijdbedrijven de snelheidsboetes. "Boetes voor door rood rijden zijn voor ons, maar snelheidsboetes zijn voor de baas. Als de scooter van de baas zeventig gaat, kunnen wij daar niks aan doen En wij zeggen daar ook niks van."