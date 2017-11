Familie van verdachte zorgmoord wordt bedreigd

De familie van 21-jarige man die is opgepakt op verdenking van moord en poging tot moord in twee verpleeghuizen ontvangt bedreigingen. Dat heeft zijn advocaat gezegd tegen RTV Rijnmond.

De verdachte zit sinds zijn arrestatie, afgelopen vrijdag, in zogeheten beperkingen. Dat betekent dat hij geen contact met de buitenwereld heeft en alleen mag praten met raadsman Robbert van Haneghem.

In de verpleeghuizen waar de man als verzorger werkte, zou hij zonder medische noodzaak insuline hebben toegediend aan drie oudere vrouwen. Een van hen overleefde dat niet. Het gaat om 't Huys te Hoecke in Puttershoek en De Wetering in Rotterdam-Beverwaard.

Verwerpelijk



Door de beperkingen zit de man 23 uur per dag op zijn cel. Hij mag een uur luchten. In zijn eentje. Want hij wordt zoveel mogelijk geïsoleerd gehouden van de andere gevangenen.

De beperkingen moeten voorkomen dat de verdachte het lopende onderzoek frustreert.

Zolang ze van kracht zijn, mag ook zijn advocaat in de media niet inhoudelijk op de zaak ingaan.

"Verwerpelijk", vindt raadsman Van Haneghem. "Justitie heeft maandag een persbericht verspreidt. In algemene zin kun je zeggen dat zo'n bericht een onvolledig en onjuist beeld van de zaak geeft. Terwijl ik, bij een reactie als raadsman, het risico loop om het verwijt te krijgen dat ik het onderzoek frustreer."

Bij moeder thuis



Het AD meldt dinsdagavond dat de opgepakte man Rahiied A. uit Rotterdam is. Hij zou behalve voor Stichting Zorgwaard en Humanitas ook voor Laurens hebben gewerkt. Volgens de krant woont de verdachte bij zijn moeder.

"Ik kan noch bevestigen noch ontkennen dat deze informatie juist is", reageert Van Haneghem. "Ook dit is een gevolg van de beperkingen, terwijl het Openbaar Ministerie en/of de politie blijkbaar allerlei uitingen doen over de zaak. De familie van mijn cliënt ontvangt op dit moment veel bedreigingen, terwijl zij zich daar ook op geen enkele manier tegen kunnen verweren."