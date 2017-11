Deel dit artikel:











Gamecompetities van start in Rotterdams eSports House

In het eSports House Rotterdam is dinsdagavond het startschot gegeven van de Nederlandse competitie Dota2. Naast dit spel starten deze week ook de competitiewedstrijden van League of Legends en Counterstrike in de gaskoepels aan het Mallegat in Rotterdam-Feijenoord.

"Deze wereld is gigantisch, er zijn voor dit soort wedstrijden miljoenen kijkers wereldwijd," zegt Nolan Noordzij van het eSports House Rotterdam. Als voorbeeld noemt hij League of Legends, waar 36 miljoen mensen naar kijken. Hoeveel kijkers de stream van Dota2 deze avond heeft, weet hij niet. Wereldwijd fenomeen

De game Dota 2 is immens populair en de competitie is serious business. Zo worden de wedstrijden vanuit Rotterdam gestreamd via het populaire gamekanaal Twitch en is de strijd ook te volgen op FoxSports. De game Dota 2 is immens populair en de competitie isZo worden de wedstrijden vanuit Rotterdam gestreamd via het populaire gamekanaal Twitch en is de strijd ook te volgen op FoxSports. Het team dat de Dutch Dota Championschips wint, gaat er vandoor met 4000 euro en een ticket voor een internationale wedstrijd in China. Dat terwijl de eSports in Nederland nog in de kinderschoenen staat. "Wij oefenen zo'n tien tot vijftien uur per week," zegt Sam Hafkenscheid, teamleider van een van de DOTA-teams. "In het buitenland trainen ze soms wel tien uur per dag, zeven dagen in de week."