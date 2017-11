Binnenhof vol fruit dankzij Rotterdamse groenteboer

Leden van de Tweede Kamer moeten woensdag oppassen dat ze niet struikelen over groente en fruit op het Binnenhof in Den Haag. De Rotterdamse groenteboer Frans van de Polder bezaait het plein met groente en fruit uit protest tegen de btw-verhoging op groente en fruit.

Het kabinet maakte onlangs bekend dat het lage btw-tarief van 6 procent omhoog gaat naar 9 procent. Het lage tarief geldt voor producten en diensten die als basisbehoeften worden gezien en voor iedereen betaalbaar zouden moeten zijn.

Onterecht, noemt de branche de verhoging. Groenteboeren willen zelfs dat er helemaal geen btw meer moet worden betaald over groente en fruit. Zij zien de verhoging als een ontmoediging om groente en fruit te eten, terwijl dat juist gezond is.







Nul procent



"Wij pleiten voor 0 procent, omdat groente en fruit gezond zijn", legt Van de Polder uit. "Als we het nog goedkoper maken, hopen we dat meer mensen ervan gaan eten. We moeten duidelijk maken dat dit een heel ongezonde maatregel is."

Uit protest legt hij samen met drie anderen voor het Tweede Kamergebouw allerlei soorten fruit neer in de vorm van een nul, een verwijzing naar 0 procent btw.

Ook hebben ze groente en fruit neergelegd in de vorm van het cijfer 9: "Die hebben we gemaakt met zure citroenen en sinaasappelen speciaal besteld uit Zimbabwe", zegt Van de Polder.

Minister



De groenteboer hoopt dat hij zijn grote nul later op de dag kan laten zien aan de Rotterdamse minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Van de Polder maakte eerder het Feyenoordlogo met groenten en bezaaide de populaire trap bij het Groothandelsgebouw met fruit.