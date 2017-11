Saoedi-Arabië laat 's werelds duurste hamburger invliegen

De duurste burger ter wereld gaat de grens over. De Rotterdamse maker Diego Buik vliegt woensdag naar Saoedi-Arabië om daar zijn bladgouden burger te bakken in een nieuw hamburgerrestaurant.

Een beetje spannend is het wel, zegt Buik 's ochtends op Radio Rijnmond. In zijn handbagage zitten allerlei ingrediënten die essentieel zijn voor zijn culinaire hoogstandje. De vraag is of hij ze het land wel in krijgt.

"De speciaal gemaakte saus, Italiaanse truffels, kaas. Het zit allemaal in m'n tas. Misschien gooit de douane het straks wel weg. Saoedi-Arabië is niet een gewoon land. Ze gooien ook weleens chocoladerepen weg, omdat ze denken dat er alcohol in zit."

Wereldrecord



Buik begon afgelopen zomer aan de missie om de duurste hamburger ter wereld te maken. En dat lukte. De voormalig kok van het Rotterdamse restaurant Stroom staat in het Guinness Book of World Records met zijn burger van liefst 2050 euro.

Het gerecht bestaat uit onder meer een bladgouden broodje, kaviaar en wagyuvlees - vlees van gemasseerde koeien dat voor 900 euro per kilo over de toonbank gaat.

De kok heeft met zijn record de aandacht getrokken in het buitenland. Toen het nieuwe hamburgerrestaurant in Saoedi-Arabië er lucht van kreeg, nodigde de eigenaar Buik uit voor de opening.

"Ze wilden zich onderscheiden door de duurste burger te laten invliegen. Ik ga die maken en train komende week ook personeel", aldus Buik.

Eigen burger



's Werelds duurste burger komt niet op het menu van de Saoedische hamburgertent. Wel heeft het restaurant een hamburger vernoemd naar Buik.

"De Chef Diego Buik-burger", zegt de Rotterdammer trots. "Hij is wel een stukje goedkoper. Omgerekend moet 'ie nog geen 10 euro kosten."