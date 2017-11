Transfer bladgoudburgerkok Buik naar Saoudie Arabië

Wereldberoemde bladgoudhamburger-kok Diego Buik verruilt voor even zijn domicilie Rotterdam voor het mondainere Saoudie Arabische Ryad.

De redelijk vlotjes verlopen transferbesprekingen zijn inmiddels tot in detail afgerond, zodat ie morgen met een gerust hart, uiteraard zonder alcohol en te korte broeken in de koffer, bij aankomst de minutieus uitgestippelde pop-uptoerneeweek in en rond de woestijnachtige hoofdstad kan aanvaarden.

Niet voldoendegespaard voor de 2500 euro kostende bladgoudburger van Diego, neemt onze foodvlogger Jack F Kerklaan samen met hem in de Rotterdamse Witte de Withstraat genoegen met een eveneens niet te versmaden, maar gelukkig voor 20 euro stuk wel behappelijker bebudgetteerde Ter Marsch tartaartorenbroodje afscheid van de onvolprezen wereldburger........