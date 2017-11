Vader vermoorde Diego (10) uit Dordrecht blijft in cel

De vader van de vermoorde Diego uit Dordrecht blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter in Rotterdam woensdagochtend besloten tijdens een korte zitting.

De 38-jarige man zou zijn zoontje in maart van dit jaar hebben gewurgd. Justitie heeft onder meer DNA van de vader aangetroffen in de hals van het 10-jarige kind. Verder was hij als enige in de woning waar Diego werd gevonden.

De verdachte zit nu negen maanden vast en blijft ontkennen. Volgens zijn advocaat is er mogelijk een ander in de woning geweest, omdat er spullen ontbraken.

De rechter ging daar niet in mee. De rechtszaak gaat in januari verder.