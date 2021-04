Podcast Sparta: 'We hebben met Pinto eindelijk weer eens een goede back'

Het was afgelopen zaterdag één groot feest bij Sparta. De Kasteelclub won in de allerlaatste minuut van de blessuretijd met 3-2 van PEC Zwolle en de degradatiezorgen lijken ver weg. Presentator Frank Stout, chef sport Ruud van Os en Sparta-fan Anton Slotboom genoten lekker na van deze overwinning in de Sparta-editie van de FC Rijnmond Podcast.

Van Os en Slotboom hebben zich met dit duel vermaakt. Slotboom spreekt van een 'mooie avond'. "Dat had niet te maken met het briljante voetbal, maar met het scoreverloop en de tegenstand", vertelt Van Os.

Opgetogen zijn de heren ook over de linksback van Sparta: Mica Pinto. Hij maakte de openingsgoal tegen PEC Zwolle. "Het is een groot compliment voor Pinto: hij behoort tot het kapitaal van Sparta", vindt Slotboom. Van Os hoopt dat Pinto bij Sparta blijft: "We hebben voor het eerst sinds jaren een goede back in huis."

Blij met Thy

In de Sparta-editie van de FC Rijnmond Podcast ging het ook over de man van de wedstrijd tegen PEC Zwolle: Lennart Thy. De Duitse maakte twee doelpunten tegen zijn voormalige werkgever.

Van Os is blij met Thy in de spits en merkt op dat de Duitser zijn beide benen op de grond houdt: "Hij is niet iemand die hoog van de toren blaast en een grote mond heeft. Thy roept niet dat hij naar een andere club moet, omdat hij scoort."

Play-offs voor Europees voetbal

Slotboom vindt dat Sparta moet proberen om de achtste plek van de eredivisie te halen. Daar zijn de mannen van trainer Henk Fraser nog drie punten van verwijderd. Sparta is nu elfde. Wanneer de Rotterdammers achtste worden, dan doen zij in de play-offs mee om een ticket in de voorronde van de Conference League.

Van Os benadrukt dat Sparta meer geld krijgt als het hoger op de ranglijst eindigt. "Je zou zomaar het linkerrijtje in kunnen wandelen. De play-offs hoeven van mij niet zo nodig. Maar als het kan, dan lopen we daar niet voor weg", zegt Van Os.

