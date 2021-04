Het weer van vandaag: koud met winterse buien

Het is dinsdag wisselend bewolkt met regen-, hagel- en natte sneeuwbuien. Daarnaast zal het koud zijn met een middagtemperatuur van slechts 5 graden, tijdens winterse neerslag daalt het kwik naar het vriespunt. Er staat een vrij krachtige en aan zee krachtige noordwestenwind, kracht 5 of 6.

Er valt vanavond een enkele winterse bui. In de loop van de nacht gaat het regenen en valt er landinwaarts sneeuw. De temperatuur daalt naar iets boven het vriespunt. De noordwestenwind waait matig tot vrij krachtig en wordt aan zee hard of stormachtig, windkracht 4 tot 8.

Komende dagen

Woensdag begint bewolkt en de regen trekt dan naar het zuidoosten weg. In de loop van de ochtend wordt het wisselend bewolkt en trekken nog enkele buien over de regio, mogelijk nog met een winterse lading. De temperatuur komt uit op 6 graden en de noordwestenwind waait vrij krachtig. Aan zee is het krachtig of eerst nog hard, kracht 5 tot 7.

De zon laat donderdag en vrijdag zich af en toe zien en het blijft vrijwel droog. Op zaterdag passeert er mogelijk een storing met regen. Het blijft voorlopig aanhoudend te koud voor april.