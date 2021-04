Lees terug: Besmettingscijfers lager dan afgelopen dagen, logistieke puzzel voor Haven Rotterdam

Dinsdag zijn 566 nieuwe coronabesmettingen gemeld door het RIVM.

Het lukt volgens NOS vakbonden en werkgevers in veel sectoren niet om het eens te worden over een loonsverhoging. Werkgevers noemen corona als reden. In Papendrecht is een 'staakstraat' ingericht voor een betere cao.

Containergolf zorgt voor een ongekende logistieke puzzel in de haven van Rotterdam.

20:40 Poorten Blijdorp, De Kuip en musea mogen eventjes open als testlocatie coronaproof uitjes

Het kabinet staat vanaf deze maand 31 evenementen toe in de regio Rijnmond. Daarin laat het onderzoeken of en hoe evenementen coronaproof kunnen worden georganiseerd. Zo moet duidelijk worden of bepaalde sectoren ook als de coronacrisis nog niet voorbij is eerder en ruimer open kunnen.

Er komen onder meer voorstellingen in theaters zoals De Doelen in Rotterdam en de Kroepoekfabriek in Vlaardingen. Ook zijn bezoekers welkom in Blijdorp en bij een aantal sportevenementen, zoals bij de wedstrijd Feyenoord - Vitesse op 25 april. Een aantal monumenten mag ook de deuren openen. Het gaat dan om molen De Hoop in Gorinchem en de Laurenskerk in Rotterdam. Daarnaast mag er worden gegokt in een casino in Dordrecht. Lees hier meer.

20:20 Speciale coronatestlocaties voor toegang tot evenement

Er komen speciale teststraten voor mensen die een toegangsbewijs nodig hebben voor een evenement. Er worden deze maand verschillende pilot-evenementen gehouden waarbij mensen met een testbewijs bepaalde musea, dierentuinen of voetbalwedstrijden kunnen bezoeken.

De afspraak kan hier worden gemaakt, de test moet binnen 40 uur voor het evenement worden afgenomen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Een afspraak moet uiterlijk twee weken van tevoren worden gemaakt, staat op de website.

18:20 Kabinet: vanaf deze maand evenementen met toegangstesten om samenleving te heropenen

Voetbalwedstrijden, festivals, een theatervoorstelling en een zakelijk congres: vanaf deze maand worden deze pilot-evenementen gehouden, om te kijken of ze coronaproof kunnen worden georganiseerd.

Mensen die ernaartoe willen, moeten een testbewijs laten zien waaruit blijkt dat ze niet besmet zijn met het coronavirus.

Zo mogen er bij een Eredivisiewedstrijd tussen PSV en FC Groningen in Eindhoven 4000 mensen aanwezig zijn en als Ajax het opneemt tegen AZ in Amsterdam, 7500 mensen. Ook gaan door het hele land allerlei musea open voor beperkte aantallen bezoekers.

Lees hier meer.

17: 46 Gemeenten moeten ruimhartiger omgaan met TONK-regeling, zegt Koolmees

Gemeenten moeten ruimhartiger omgaan met het verstrekken van de TONK-regeling, zegt demissionair-minister Koolmees. Die financiële hulp is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis moeite hebben met het betalen van noodzakelijke kosten zoals woonkosten.

Zondag meldde de NOS dat er veel minder gebruik wordt gemaakt van die regeling dan verwacht. Volgens Koolmees zou het te maken kunnen hebben met de voorwaarden die gemeenten stellen. Maar het is ook mogelijk dat mensen bang zijn om steun aan te vragen. Hij benadrukte dat er een ruim budget is.

17:10 Kuipers: RIVM-cijfers voor ziekenhuizen kloppen niet

De verwachtingen van het RIVM van de ziekenhuisbezetting door corona zijn "een theoretische exercitie en niet meer dan dat", zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het RIVM stelde recent zijn berekeningen van de verwachte IC-bezetting in de derde golf naar beneden bij, maar volgens Kuipers zijn dat cijfers waar de ziekenhuizen "helemaal niets mee kunnen" en die simpelweg "niet kloppen".

Kuipers en zijn collega's maken hun eigen berekeningen, omdat zij voldoende personeel willen inroosteren en hun operatieprogramma's goed willen plannen. In die voorspellingen komt de ziekenhuisbezetting in de loop van deze maand steeds uit op zo'n 2900, hetzelfde niveau als begin januari.

Kuipers: "Die lijn loopt tot nu toe omhoog volgens verwachting. Er zijn geen tegenvallers geweest de laatste tijd en geen meevallers, hoewel de laatste dagen zich minder mensen melden in het ziekenhuis. Je hoopt dat dit doorzet. Eind deze week weten we meer."

16:20 RIVM: 566 nieuwe besmettingen, 3 regiogenoten overleden

Het RIVM meldt dinsdag 566 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat is een stuk minder dan maandag toen er 834 nieuwe gevallen werden gemeld. Zondag waren er 813 nieuwe gevallen, zaterdag 967 en vrijdag 992. Het weekgemiddelde komt dinsdag uit op 902 nieuwe besmettingen per dag.

In het afgelopen 24 uur zijn er volgens het RIVM 3 regiogenoten overleden aan de gevolgen van het virus. Zij komen uit Capelle aan den IJssel, Dordrecht en Zwijndrecht. Zondag overleden er 2 regiogenoten, zaterdag 5 personen en vrijdag 4. Volgens het RIVM zijn er 16 regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis. Lees hier meer.

15:15 EMA-medewerker: verband AstraZeneca-vaccin en zeldzame vormen van trombose

Er is een verband tussen het AstraZeneca-vaccin en de ernstige en zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes. Dat zegt Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), tegen Italiaanse media. Het Europees Medicijnagentschap bevestigt zijn uitspraken niet.

Cavaleri zegt dat er onder gevaccineerde jongeren meer meldingen zijn dan je mag verwachten van trombose in de hersenen in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes. Hij zegt dat de voordelen van het vaccin nog altijd groter zijn dan de mogelijke risico's, maar zegt ook dat "jonge vrouwen minder last hebben van covid-19" en dat voor hen opnieuw moet worden bepaald of de voordelen nog opwegen tegen de nadelen.

14:29 Tweehonderd auto's door de 'staakstraat' van Fokker Papendrecht

Medewerkers in de grootmetaal in de regio leggen dinsdag en woensdag het werk neer. Aan de actie doen Fokker Papendrecht, VDL uit Hendrik-Ido-Ambacht, Coatinc en FN Steel uit Alblasserdam mee. Hiermee willen de metaalbedrijven een beter cao afdwingen.

Volgens vakbond FNV Metaal houdt Fokker dinsdag het hoofdkantoor in Papendrecht gesloten. Het is de bedoeling dat iedereen thuis werkt. Door de zogeheten 'staakstraat' van het Papendrechtse bedrijf gingen zo'n tweehonderd automobilisten. Ongeveer 150 stakers zijn afkomstig van Fokker. De rest behoort tot VDL, Coatinc en FN Steel.

Lees hier meer

De 'staakstraat' bij Fokker in Papendrecht (Bron: Jan Meeder) (Foto: Jan Meeder)

12:28 Politie deelt 6392 bekeuringen uit voor overtreden avondklok

In Nederland heeft de politie afgelopen week 6392 bekeuringen uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok. Dat zijn er 31 minder dan een week eerder. Het aantal illegale feesten dat is beëindigt is wel toegenomen. Vorige week werden 57 feesten beëindigd door de politie, tegenover 50 feesten een week daarvoor.

12:22 Huisarts: veel onduidelijkheid rond AstraZeneca-coronavaccin

Huisarts Henk Hoogervorst uit Hellevoetsluis vindt de situatie rond het AstraZeneca frustrerend. “Wisten we het maar”, zegt hij op de vraag hoe het verder moet met het prikken van mensen met het vaccin.

Hoogervorst vindt het beleid vanuit de Rijksoverheid erg wispelturig. “Het is eigenlijk niet werkbaar.” Hij had juist een groep mensen van onder de 65 jaar een uitnodigingsbrief gestuurd, toen het bericht kwam dat ook de mensen van bóven de 65 gevaccineerd mochten worden. Dat had er mee te maken dat de effectiviteit voor de 65+’ers daarvoor nog niet duidelijk was.

Lees hier meer

11:01 uur Honderden bureau's van D-Reizen moeten dicht na faillissement

Vanwege het coronavirus moet D-Reizen haar deuren sluiten. De organisatie heeft ruim 1150 mensen in dienst. Landelijk heeft het bedrijf 285 reisbureau's.

D-Reizen heeft één of meerdere reisbureau's in Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Gorinchem, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Middelharnis, Oud-Beijerland, Ridderkerk, Rozenburg, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Zwijndrecht.

10:29 uur EMA-bestuurder: 'Verband tussen trombose en AstraZenecavaccin'

Volgens EMA-bestuurder Marco Cavaleri bestaat er een verband tussen de combinatie van bloedstolsels en het coronavaccin van AstraZeneca. Volgens het hoofd vaccinatiestrategie van het Europees Geneesmiddelenbureau zegt in Italiaanse media dat de voordelen van het AstraZeneca vaccin groter zijn dan de risico's. Volgens Cavaleri is het nog onbekend wat de bloedstollende reactie veroorzaakt. Tot op heden zei het EMA dat er geen verband was vastgesteld tussen het AstraZenecavaccin en trombose. De Europese toezichthouder voor vaccins sloot een verband echter niet uit. De komende dagen wordt er bij het EMA uitvoerig gesproken over het vaccin van AstraZeneca.

09:54 uur MKB Rotterdam Rijnmond start hulplijn

Vanwege de coronacrisis hebben veel ondernemers het erg zwaar. Ze krijgen hulp vanuit de overheid, maar ook dan is het niet altijd even duidelijk waar ze moeten zijn. Daarom lanceert MKB Rotterdam Rijnmond maandag een hulp voor ondernemers die door de bomen het bos niet meer zien. Lees hier het verhaal over het initiatief.

Rekenmachine (Foto: Pixabay)

08:40 uur Rotterdamse haven maakt zich op voor 'heksentoer' na blokkade Ever Given

“Even ontspannen is er dus niet bij. De afgelopen periode hebben we het door corona al zo ontzettend druk gehad. In de loods, op kantoor, de chauffeurs: allemaal zijn we toe aan even wat rust, maar dat kan nu dus niet”, aldus directeur Cuno Vat van het logistiek- en transportbedrijf Neele-Vat Logistics. Lees hier het volledige verhaal van verslaggever Jelle Gunneweg.

Een archieffoto van het containerschip Ever Given (Foto: Kees Torn)

07:55 uur 'Schrijnende verhalen' bij de GGD voor coronavaccins

Elke dag zouden tientallen mensen wanhopig bellen naar de GGD om een coronavaccin te krijgen. Dat schrijft dagblad Trouw. Zij krijgen die vaccins niet en de overgebleven prikken gaan naar de medewerkers.

07:25 uur Laagste besmettingscijfer in enkele dagen

Het RIVM meldt maandag 834 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Zondag ging het om 813 nieuwe gevallen, Zaterdag waren 967, vrijdag 992 en donderdag 1031. Het weekgemiddelde komt met de cijfers van maandag uit op 935 nieuwe besmettingen per dag.