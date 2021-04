MKB Rotterdam Rijnmond start hulplijn: 'Gids voor ondernemers'

De hulplijn is volgens voorzitter Pieter van Klaveren van de stichting MKB Rotterdam Rijnmond meer dan een telefoonlijn en een website. Hij zag veel initiatieven opgestart worden om informatie te geven voor financieel getroffen ondernemers. Zo raadpleegde Van Klaveren zelf een aantal instanties, maar hij werd daar niet veel wijzer van. "Iedereen heeft goede bedoelingen. Er zijn al veel loketten. We willen geen nieuw loket opstarten, maar een gids zijn voor andere ondernemers", legt hij uit.

Ondernemers kunnen met vragen bij Rijnmond Helpt! - niet te verwarren met de eerdere, gelijknamige actie van deze regionale omroep - terecht. "Blijkbaar weet niet iedere ondernemer bijvoorbeeld wat de tozo of now is", zegt Van Klaveren over de al bestaande hulploketten. Hij merkt dat er nog veel onduidelijkheden zijn bij ondernemers. "We hebben heel veel discussie, inmiddels ook met de overheid, of je die now moet terugbetalen. Of we krijgen vragen of én hoe je bezwaar tegen een beslissing van de now kunt maken."

'Schuldenberg is niet zomaar weg na de coronacrisis'

Aan het project werken ook afgestudeerden of laatstejaars van Hogeschool Inholland mee. "Zij kwamen bij ons terecht met de vraag of zij niet konden helpen", vertelt Van Klaveren. Zij gaan alle vragen verzamelen en leggen die neer bij de juiste instanties neer. "Op die manier hopen wij de ondernemers te helpen en een antwoord te geven. Zo willen wij aan de ondernemers uitleggen welke instantie hem of haar verder kan helpen", legt Van Klaveren uit.

Van Klaveren ziet dat ondernemers een schuldenberg opbouwen tijdens de coronacrisis. "Het is ook niet zo dat die schulden na de crisis allemaal weg zijn. Dat gaat jaren duren totdat de ondernemerswereld terug is naar de wereld van vóór corona."

Ondernemers kunnen voor Rijnmond Helpt! terecht via deze website.