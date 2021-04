Vrijdag op Radio Rijnmond: Diederik Gommers te gast bij Casper van Eijck

Casper van Eijck is vrijdagavond om 18:00 uur weer met een bekende gast te horen op Radio Rijnmond. De professor dokter, die werkzaam is bij Feyenoord én in het Erasmus MC, ontvangt zijn collega Diederik Gommers. Met het hoofd van de intensive care van het Rotterdamse ziekenhuis praat Van Eijck over het leven en zijn muzikale voorkeur.