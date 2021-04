Feyenoord-supporters halen spandoeken weg uit De Kuip: 'We krijgen een hoop steun'

Het stadion wordt voor de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse verhuurd aan de KNVB. In overleg met de voetbalbond is besloten de spandoeken te verwijderen. De Kuip moet voor zondag 11 april leeg zijn, omdat de KNVB het stadion een week lang huurt. Er is dus werk aan de winkel voor de supporters vertelt Jeroen Ibelings van supportersgroep FRFC1908. "We hebben het tempo er lekker in. De wind heeft afgelopen weekend goed meegeholpen, dus we hoeven minder los te maken. Iedere dag hebben we zo'n vijftien tot twintig supporters die mee komen helpen, maar we hebben nog geen idee hoe snel het gaat. We hebben dit nog nooit gedaan natuurlijk."

De spandoekenactie kreeg veel steun. Ook Dick Advocaat liet zich er na de wedstrijd tegen Fortuna over uit dat hij het jammer vond dat de doeken weg moeten. "We kregen heel veel steunbetuigingen", zegt Ibelings. "Iedereen vindt eigenlijk dat de KNVB een keer de portemonnee moet trekken en zich aan de kant van de supporters moet scharen. Wat dat betreft krijgen we een hoop steun."

Eerder werd geopperd om de doeken van supporters af te dekken met een groter doek. Dat bleek niet mogelijk, omdat de kosten dan in de tienduizenden euro's zou lopen. Ook het terugleggen van de spandoeken is geen optie. Sommige supporters hebben al aangegeven dat ze hun doek terug willen. "Er waren al mensen die een mailtje gestuurd hebben of ze hun spandoek terug mogen. Dus die gaan we teruggeven. Met de andere doeken gaan we nog kijken of we er iets tofs mee kunnen doen, maar die ideeën komen te zijner tijd."

Zoeken naar doeken

Het weghalen van de spandoeken is een hele klus, ook omdat de administratie moet worden bijgehouden voor de supporters die hun doek terug willen. Voor de vrijwilligers is het zoeken naar de doeken. "De grotere doeken zijn geen probleem. De kleinere doeken zijn wat lastiger, maar ik heb er vertrouwen in dat we dat goed gaan doen. We beginnen aan de korte zijde, want daar mogen de supporters voor de bekerfinale hun sfeeractie opbouwen."

Ibelings houdt de moed hoog, ook omdat er wellicht voor de duels tegen Vitesse en Ajax publiek naar binnen mag. "Het lijkt erop dat er binnenkort weer publiek in het stadion mag, dan hadden we ze sowieso weg moeten halen. Ik denk dat er een hoop supporters zijn die graag naar binnen willen. Maar natuurlijk willen we dat het liefst met iedereen, zoals vanouds. Maar een hoop mensen willen weer een wedstrijd van Feyenoord zien."