Twee aanhoudingen na vondst van overleden man in een woning

Onderzoek naar aanleiding van een overleden man in een woning aan de Blekerslaan in Rotterdam-Vreewijk. (Bron: Nieuws op Beeld) (Foto: Nieuws op Beeld)

Een 60-jarige man is maandag overleden na een ruzie in een woning in Rotterdam-Zuid. Twee personen zijn aangehouden. Hun rol in de ruzie wordt onderzocht.