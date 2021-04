Greenpeace demonstreert bij heropening Energiecentrale Rotterdam

Met een aantal actievoerders en spandoeken staat Greenpeace voor de Energiecentrale Rotterdam. Hiermee wil de milieuorganisatie aandacht vragen aan de overheid om de kolencentrale te sluiten. Zloch hoopt dat Greenpeace wordt gehoord: "We doen alles om de overheid ertoe te bewegen om het klimaatbeleid aan te passen. Daar hoort ook vreedzaam actie voeren bij."

Nederland heeft vier kolencentrales, waarvan deze Energiecentrale aan de Missouriweg er één van is. "Het is een gemiste kans van de overheid", vindt Zloch. "Er werd over een sluiting gesproken, omdat er een vonnis is geweest van de rechter in de zaak van Urgenda. De CO2-uitstoot moest eind 2020 flink naar beneden zijn gebracht. Onderdeel daarvan is om kolencentrales te sluiten, maar helaas heeft de overheid het nog niet voor elkaar."

Eén van de belangrijkste punten bij de te nemen maatregelen is het opvangen van de werknemers die in de kolensector werken. De vakbonden strijden daarom voor een zogenoemd kolenfonds.