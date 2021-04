Huisarts: veel onduidelijkheid rond AstraZeneca-coronavaccin

Hoogervorst, ook voorzitter van de huisartsen op Voorne-Putten (Cohaesie), vindt het beleid vanuit de Rijksoverheid erg wispelturig. “Het is eigenlijk niet werkbaar.” Hij had juist een groep mensen van onder de 65 jaar een uitnodigingsbrief gestuurd, toen het bericht kwam dat ook de mensen van bóven de 65 gevaccineerd mochten worden. Dat had er mee te maken dat de effectiviteit voor de 65+’ers daarvoor nog niet duidelijk was.

Toen kwam vorige week het bericht dat het vaccineren van mensen onder de zestig jaar onmiddellijk moest stoppen vanwege meldingen van trombose bij mensen onder de zestig. Eerder was er de stop van twee weken vanwege de berichten over de dodelijke trombosegevallen.

Spijkenisse afgezegd

De berichtgeving doet veel met de mensen. In Spijkenisse zouden dinsdag de eerste inwoners van 64 en 65 jaar met AstraZeneca worden geprikt. Dat gaat niet door. Veel mensen hebben hun afspraak afgebeld, omdat ze twijfels hebben. Woensdag gaan de afspraken in de locatie van Zadkine aan de Sportlaan wel door.

Ook Hoogervorst begint woensdag in Hellevoetsluis. Het gaat om mensen uit de geboortejaren 1956 en 1957, de mensen die risico lopen door overgewicht en mensen met het Syndroom van Down. Ook worden niet mobiele ouderen (80-90 jaar) thuis gevaccineerd.

Hij heeft honderd vaccins klaarliggen. “Wat de organisatie ook lastig maakt, is dat de ampullen beperkt buiten de koelkast bewaard kunnen blijven. En dat elke aangebroken ampul moet worden opgemaakt. Ik heb daarom een reservelijst klaarliggen met mensen die ik kan bellen en die binnen een half uur op de praktijk kunnen zijn voor een prik."