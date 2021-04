Boskalis naar Noorwegen om stuurloos Nederlands schip te bergen

De zeesleper was vorige week nog actief in het Suezkanaal. Daar had het de Ever Given losgetrokken.

Het Nederlandse schip voor de Noorse kust kwam in de problemen door een schuivende lading in een storm. Daardoor dreigt het schip te kapseizen. De kapitein en de laatste drie bemanningsleden zijn maandagavond van boord gehaald.

Golven van vijftien meter hoog

"Hoe de actie eruit zal zien, hangt af van de weersomstandigheden. Het duurt nog 24 tot 48 uur voordat onze spullen daar zijn", legt een woordvoerder van Boskalis uit. "We kunnen nu nog niet zeggen of we ook mensen op het schip, dat op drift is, gaan zetten."

Het verschil tussen beide situaties is groot. De Ever Given lag in het Suezkanaal compleet stil, zegt de woordvoerder van Boskalis. "Dit schip voor de kust van Noorwegen wordt geconfronteerd met golven van vijftien meter hoog."