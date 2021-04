Van twee naar tien bierbrouwerijen, Rotterdam is een echte bierstad en heeft meer brouwerijen dan Antwerpen

Vroeger had Rotterdam er twee, maar tegenwoordig telt de stad meer dan twintig bierbrouwerijen. Rotterdam lijkt daarmee een echte bierstad te zijn. Hoe komt dat dit drankje steeds meer aan populariteit lijkt te winnen? Hoe zagen de bierbrouwerijen er in de 13e en de 14e eeuw uit? Was het altijd een commercieel drankje?

Op al die vragen probeert Willem Verboom uit Krimpen aan den IJssel antwoord te geven in zijn boek dat in de maak is. Een boek over de geschiedenis van de bierbrouwerijen in Rotterdam. "Vroeger werd bier door vrouwen gebrouwd, maar op een gegeven moment namen de mannen die taak over. Naarmate het een commercieel product werd, gingen mannen zich ermee bemoeien en werd het een mannenberoep", zegt Verboom.

"Tussen de 13e en 14e eeuw ontstond de eerste brouwerij", weet Verboom. "Daarvoor maakten vrouwen bier voor eigen consumptie." Inmiddels kent de stad tien echte bierbrouwerijen en daarnaast zijn er tien initiatieven van mensen die hun eigen bier bij een brouwerij laten brouwen." Onlangs vestigde zich nog een vrij grote nieuwe brouwer in Rotterdam West, Stadshaven. "Alleen Amsterdam heeft er twee keer zoveel, maar andere steden hebben er veel minder dan in Rotterdam", zegt Verboom. "De stad heeft nu ook meer brouwerijen dan Antwerpen, dat is vroeger wel anders geweest."

Vanwaar die grote toename van aantal bierbrouwerijen? "De smaak van mensen is veranderd. Vroeger was assortiment zeer beperkt. Je had hier en daar seizoensbieren en een pilsje. Nu ontstaan er nieuwe brouwerijen die meer keuze bieden. En als een bepaald bier in de smaak valt, wordt er steeds meer van gemaakt."



Zoektocht naar beeldmateriaal

Verboom is nog altijd bezig met research voor zijn boek. Daarvoor is hij ook op zoek naar foto's en illustraties van brouwerijen van vroeger. "Er was bijvoorbeeld een brouwerij op de Leuvehaven. Na de WOII is die niet herbouwd. Daar zou ik foto's of een schilderijtje van willen zien. Als mensen iets in hun bezit hebben, dan hoop ik dat ze contact opnemen met mij."