Winkeliers en bewoners tevreden met permanente drempels Zwart Janstraat: 'Alleen wel treurig dat het nodig is blijkbaar'

Het is zoals gebruikelijk een verkeerschaos in de Zwart Janstraat zo rond het spitsuur en nu al helemaal met de aanleg van de nieuwe drempels. Auto's, vrachtwagens, fietsers en voetgangers krioelen over het wegdek en de stoep. "Maar het was hard nodig, want blijkbaar vinden veel mensen het nodig om hier met 70 kilometer doorheen te scheuren", zegt Ed, die zelf een optiekzaak heeft in de straat. "Het is ook al zo vaak fout gegaan, maar het is wel treurig dat het blijkbaar nodig is om ervoor te zorgen dat mensen zich gedragen."

Toch worden er wel kanttekeningen geplaatst bij het plaatsen van de drempels. De heuvels zelf is niemand op tegen, maar winkelier Willem voorziet al heel snel een verplaatsing van de problemen. "Dan zal je zien dat ze binnenkort bij de Bergweg gaan klagen over het verkeer. De kans is levensgroot dat dit verkeer zich verplaatst naar een andere straat en dat ze daar keihard gaat rijden", aldus Willem, die zelf wel gewend is aan de chaos omdat hij zelf ook opgroeide in de straat. "Dan weet je wel waar je op moet letten. Maar het zou toch een stuk fijner zijn als iedereen hier 30 gaat rijden."

Zijn overbuurman, Ed, is daarentegen wel blij dat de tijdelijke drempels hiermee verleden tijd zijn. Deze zorgden namelijk op hun beurt voor de nodige schokken wanneer er vrachtverkeer overheen ging. "Mensen die hierboven woonden konden niet eens een 'bakkie' soep eten. Dan viel het namelijk zo over de borden heen. Dus wat dat betreft is het wel goed als er nu bakstenen drempels komen."

Eenrichtingsverkeer en fietsers

De gemeente zal een kleine maand nodig hebben om gefaseerd de hele straat vol te krijgen met drempels. Een van de bewoners aanschouwt de aanleg van de eerste drempel pal voor haar huis met haar zoontje. "Alleen voor hem ben ik er al heel blij mee. Maar ik denk dat we altijd nog wel meer kunnen doen aan de chaos die er ook nu ontstaat. De snelheid eruit halen is één, maar misschien dat eenrichtingsverkeer in de toekomst nog verder helpt. Op die manier kunnen we hier op een veilige manier ruimte maken voor fietsers."

Die fietsers moeten zich ook vandaag weer een weg banen om en langs alle auto's, die voor de verandering stapvoets door de straat rijden. "Maar gelukkig kan ik met de fiets wel normaal over deze drempels", zegt een lachende fietser. "Alleen dat éénrichtingsverkeer moet er niet komen hoor. Ik woon namelijk hier om de hoek en dan komt al dat verkeer straks daarheen. Doe maar niet."



Bewoners blij

Wat er in de toekomst met de straat verder moet gebeuren, daar heeft zo eenieder zijn eigen ideeën voor. Maar dat de drempels permanent zijn, dat is wel zeker. "Je moet er niet aan denken dat een keer iemands kind voor een auto komt hier", zegt winkelier Willem nog eens. "En met zo'n sportieve bolide denk je wel twee keer na voor je hard over zo'n drempel gaat. Want dan ligt de onderkant van je auto er gewoon uit. Dus het is goed dat het hiermee eens wat veiliger wordt in de straat."