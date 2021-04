Verkeersproef uitgebreid, nog minder rijbanen bij Maastunnel

De gemeente Rotterdam beperkt vanaf 2 mei het autoverkeer bij de Maastunnel verder. Weggebruikers die vanaf de noord- of vanaf de zuidkant de tunnel uitrijden, moeten het dan met een rijbaan minder doen. Eerder werden zowel op de Pleinweg als op de 's-Gravendijkwal al een rijstrook afgesloten.

Het sluiten van de rijbaan is onderdeel van een verkeersproef voor schonere lucht rond de Maastunnel. Met de 'Aanpak Maastunnelcorridor' zet de gemeente in op het verminderen van doorgaand verkeer en het stimuleren van het gebruik van de fiets en het OV. Zo hoopt ze de Europese normen voor luchtkwaliteit te kunnen halen. Ook is een betere luchtkwaliteit nodig om nieuwe woningen te kunnen bouwen.



Volgens de gemeente blijkt dat sinds het begin van de proef in mei 2020 gemiddeld 5000 voertuigen minder rijden ter hoogte van luchtknelpunt Doklaan. Uit metingen is gebleken dat het gehele Maastunneltracé in 2020 aan de Europese normen heeft voldaan. Maar toch biedt dat geen garanties voor 2021.

In 2020 was er sowieso minder verkeer op de weg door de coronapandemie. De proef wordt daarom verlengd en uitgebreid. Hulpdiensten en buitendienst bussen van de RET kunnen straks nog wel over de afgesloten rijstroken rijden.