Eerste schip na blokkade Suezkanaal arriveert in Rotterdamse haven

Het eerste containerschip dat in Rotterdam arriveert, na de blokkade in het Suezkanaal, bereikt dinsdagavond rond 21:00 uur de APMT 2 terminal in de Amaliahaven op de Maasvlakte. Het gaat om de MSC Rifaya die zes dagen achter het vastgelopen containerschip de Ever Given heeft gewacht.

Volgens Port of Rotterdam is de MSC Rifaya 'uitzonderlijk snel naar Rotterdam gevaren'. De verwachting was namelijk dat het eerste schip pas in de loop van woensdag in de Rotterdamse haven zou arriveren. De wind kan nog wel voor vertraging zorgen, het schip is namelijk 400 meter lang en heeft een windrestrictie. Als de weersvoorspellingen uitkomen, dan is de kans zeer reëel dat het schip nog een paar uren moet wachten totdat de wind is afgenomen.