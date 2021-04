Pakketreis of los vliegticket gekocht bij D-reizen? Dat is een groot verschil als je je geld terug wilt krijgen

Reisorganisatie D-reizen is failliet, maar dat betekent niet dat iedereen die in de afgelopen tijd heeft geboekt bij de reisorganisatie zijn geld kwijt is. Er is een onderscheid tussen mensen met een pakketreis en mensen die al voor een los vliegticket betaald hebben.

"Het ligt eraan wat voor reis je geboekt hebt", zegt Babs van der Staak van de Consumentenbond. "Pakketreizen zijn gedekt door Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Als een reisorganisatie failliet gaat neemt de SGR ze over en betaalt de consument het geld terug. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die een voucher hebben."

Het garantiefonds neemt in de komende tijd contact op met reizigers om te kijken of een pakketreis eventueel door een andere reisorganisatie overgenomen kan worden.

Reizigers die een los ticket hebben gekocht en daar ook geen voucher voor hebben gekregen, hebben minder geluk. "Die moeten hopen dat ze mogen aankloppen bij de luchtvaartmaatschappij", zegt Van der Staak. "Als de reisorganisatie de luchtvaartmaatschappij betaald heeft, dan kan de reis wel doorgaan."



Vouchers

Consumenten die al een jaar wachten op hun geld nadat ze vorig jaar een voucher hebben gekregen, moeten nog meer geduld hebben, verwacht ze. "Er zijn namelijk heel veel vouchers. Er komt veel administratie bij kijken om al die mensen terug te kunnen betalen. Het zijn tijdrovende procedures."

Van der Staak adviseert mensen om eerst zelf te onderzoeken wat de stand van zaken is. Mensen die bijvoorbeeld een hotel hebben geboekt, kunnen het beste eerst contact opnemen met het desbetreffende hotel. Als de reisorganisatie het hotel al betaald heeft, kan je overnachting gewoon doorgaan."



Toekomst onzeker

Volgens van der Staak is het niet te zeggen hoe het de andere reisorganisaties zal vergaan aangezien we in onzekere tijden leven. Ze adviseert mensen wel om op te letten als ze een reis willen boeken. "Check of de reisorganisatie aangesloten is bij de SGR. En weet ook dat op losse tickets geen garantie zit. Met een pakket zit je eerder veilig, omdat je de reisorganisatie je veilig thuis moet brengen als de situatie in het land waar je verblijft, ineens verandert."