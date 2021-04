Poorten Blijdorp, De Kuip en musea mogen eventjes open als testlocatie coronaproof uitjes

Het kabinet staat vanaf deze maand 31 evenementen toe in de regio Rijnmond. Daarin laat het onderzoeken of en hoe evenementen coronaproof kunnen worden georganiseerd. Zo moet duidelijk worden of bepaalde sectoren ook als de coronacrisis nog niet voorbij is eerder en ruimer open kunnen.

Er komen onder meer voorstellingen in theaters zoals De Doelen in Rotterdam en de Kroepoekfabriek in Vlaardingen. Ook zijn bezoekers welkom in Blijdorp en bij een aantal sportevenementen, zoals bij de wedstrijd Feyenoord - Vitesse op 25 april. Een aantal monumenten mag ook de deuren openen. Het gaat dan om molen De Hoop in Gorinchem en de Laurenskerk in Rotterdam. Daarnaast mag er worden gegokt in een casino in Dordrecht.



Beperkte pret

De data voor de evenementen liggen al vast. Zo is Blijdorp alleen op 16, 17 en 18 april open en gaat het bij Feyenoord enkel om de wedstrijd op 25 april. Supporters van Sparta mogen op 24 april hun club aanmoedigen en die van FC Dordrecht op 30 april tijdens de wedstrijd tegen Excelsior.



Tientallen tot duizenden bezoekers

Het aantal bezoekers varieert van 30 personen in de Kroepoekfabriek tot 6500 personen in De Kuip. Mensen die willen deelnemen aan een evenement moeten een testbewijs laten zien waaruit blijkt dat ze niet besmet zijn met corona. Ook in andere delen van het land worden proeven gedaan. Het gaat dan ook om zakelijke evenementen en musea die hun deuren openen.



Minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken): “Dit is een goede extra stap richting de heropening van onze economie. Veel ondernemers hebben het loodzwaar dus ik hoop dat we hiermee sectoren de ruimte kunnen geven om weer aan de slag te gaan. We gaan nu kijken of het werkt. Ik hoop dat dit een bijdrage levert om de economie stap voor stap weer te heropenen.”



Klik hier voor een overzicht van alle evenementen.