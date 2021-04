Meer huizen in de regio meer dan een miljoen euro waard

Het aantal miljoenenwoningen is in 2020 enorm gestegen. Ook in onze regio nam volgens het taxatiebedrijf Calcasa het aantal huizen dat meer dan een miljoen euro waard is toe. Zo ging het aantal miljoenenwoningen in Dordrecht met meer dan zestig procent omhoog.

De meeste miljoenenwoningen staan in Rotterdam. In deze stad zijn 2750 miljoenenwoningen te vinden. Dat is een stijging van bijna twintig procent. De 'duurste straat' van Rotterdam is de Vijverlaan. De gemiddelde woningwaarde is daar 1,74 miljoen euro.

De duurste buurt van onze regio bevindt zich in Capelle aan den IJssel. Het gaat om de 's-Gravenweg en Alexanderlaan, waar een woning gemiddeld een waarde heeft van 1,1 miljoen euro. In Dordrecht nam het aantal miljoenenwoningen het meest toe. Daar gaat het om een stijging van 65 procent.

Landelijk staat Rotterdam op de derde plaats van het absolute aantal miljoenenwoningen. In Amsterdam zijn verreweg de meeste miljoenenwoningen: maar liefst 14250 in totaal. Benieuwd naar de stijging van het aantal miljoenenwoningen in jouw gemeente? Bekijk dan hier het onderzoek.