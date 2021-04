CHIO mogelijk met een week verplaatst

CHIO Rotterdam onderzoekt of het paardensportevenement met een week verplaatst kan worden. Op dit moment staat het CHIO gepland van donderdag 24 juni tot en met donderdag 27 juni in het Kralingse Bos, maar de organisatie denkt nu na over de periode van donderdag 1 juli tot en met zondag 4 juli. "Deze datum, een week later, levert ons meer mogelijkheden om een COVID-19 proof evenement te organiseren", zegt Ron Voskuilen, algemeen directeur van het CHIO Rotterdam.

De organisatie meldt dat dit wordt overwogen, omdat de ruiters en sportbonden behoefte hebben aan 'observatiemomenten' voor de Olympische Spelen in Tokyo. Op maandag 5 juli moeten landen de olympische selecties bekend maken.

Een woordvoerder van het CHIO zegt dat het een samenloop van omstandigheden is. De wereldbekerwedstrijd van Aken, het grootste paardensportevenement ter wereld, wordt uitgesteld naar september. Bovendien valt het CHIO dan op dat moment onder 'kostensubsidie afgelaste evenementen'. Die regeling gaat in na 1 juli. Als het evenement toch geschrapt wordt door corona, dan krijgt het CHIO tachtig procent van de kosten vergoed. De overige twintig procent wordt omgezet naar een lening. "We gaan niet uit van publiek, maar dat zou mooi zijn meegenomen", meldt de woordvoerder.

"Het blijft een ingewikkelde puzzel waarbij de COVID-19 situatie voortdurend vraagt om onze scenario's aan te passen en flexibiliteit vraagt van alle betrokkenen instanties, onze leveranciers, sponsors, de deelnemers en de organisatie ", meldt Theo de Rooij, voorzitter van het CHIO Rotterdam. "Ik hoop dat we met deze nieuwe datum de kans op het 7e CHIO Rotterdam dit jaar vergroten en dat COVID-19 of welke andere calamiteit dan ook, niet opnieuw roet in het eten gooit."