Daklozenopvang Maassilo tot en met zondag weer open vanwege het koude weer

Jason maakt gebruik van de daklozenopvang in de Maassilo in Rotterdam (Foto: Maikel Coomans)

De Nachtopvang in de Rotterdamse Maassilo is sinds maandagnacht vanwege de kou weer open voor dakloze mensen. Normaal mogen hier alleen mensen slapen die staan geregistreerd bij de opvang, maar vanwege de lage temperaturen is iedereen tot en met zondag welkom. Bijvoorbeeld de 21-jarige Jason, die momenteel geen dak boven zijn hoofd heeft.

Jason is bijna vijf maanden dakloos en sliep afgelopen nacht in Maassilo. Voor hem is het leven op straat niet zwaar, in tegenstelling tot andere dakloze personen. "We zijn allemaal mensen, van vlees en bloed. De één heeft meer problemen dan de ander. Zolang we elkaar respecteren, dan is alles goed", zegt Jason. "Er is ook geen racisme."

'Het leven is te kort om negatief te zijn'

De deuren van Maassilo zijn voor daklozen zeker tot en met zondag geopend. Daarna wordt de nachtopvang tot en met eind april afgebouwd. In de afbouwfase worden er geen nieuwe cliënten meer toegelaten en wordt met behulp van maatschappelijk werkers vanuit de Nico Adriaans Stichting gezocht naar een oplossing voor cliënten zonder onderdak.

Jason gaat zelf instanties benaderen voor een slaapplek. Ook wil hij zijn kennissenkring erbij betrekken. Jason is, ondanks dat hij dakloos is, redelijk positief: "Het leven is te kort om negatief te dingen. We focussen ook leuke dingen."