Sparta-directeur Laros is 'blij verrast' over toelaten publiek

In de openingsronde van de eredivisie werd ook gedeeltelijk publiek toegelaten op het Kasteel. Ten opzichte van die wedstrijd gaat er niet veel veranderen, denkt Laros. "Het betaald voetbal heeft maanden geleden al protocollen opgesteld, die goedgekeurd zijn door de overheid. Toen was er al publiek bij Sparta-Ajax en hieraan gaan we het onderdeel sneltesten toevoegen." De reguliere coronamaatregelen, zoals het verplicht anderhalve meter afstand houden, handen wassen en looproutes, blijven van kracht.



Sparta heeft 7500 seizoenkaarten verkocht. Laros weet nog niet hoe bepaald gaat worden wie aanspraak maakt op de tweeduizend beschikbare kaarten. Op 13 april is er overleg met de KNVB. Sparta gaat ook in gesprek met de lokale autoriteiten. "Natuurlijk zijn we vooral heel erg blij. Hier zijn we al maanden mee bezig en we kijken er naar uit. We gaan alles opzij zetten om dat te organiseren."