Liveblog corona: coronaproof evenementen in de regio en CHIO mogelijk een week verplaatst

- Het kabinet heeft bekend gemaakt dat evenementen deze maand meer mogen onder voorwaarden. Zo kan Blijdorp haar deuren openen en wordt er weer publiek verwacht bij Feyenoord - Vitesse op 25 april.

- Het paardenevenement CHIO overweegt te verplaatsen naar 1 tot en met 4 juli om een coronaproof evenement te kunnen waarborgen.

- Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA komt woensdagmiddag met een oordeel over het AstraZeneca-vaccin, meldt de NOS.

9:32 CHIO mogelijk met een week verplaatst

CHIO Rotterdam onderzoekt of het paardensportevenement met een week verplaatst kan worden. Op dit moment staat het CHIO gepland van donderdag 24 juni tot en met donderdag 27 juni in het Kralingse Bos, maar de organisatie denkt nu na over de periode van donderdag 1 juli tot en met zondag 4 juli. "Deze datum, een week later, levert ons meer mogelijkheden om een COVID-19 proof evenement te organiseren", zegt Ron Voskuilen, algemeen directeur van het CHIO Rotterdam.

De organisatie meldt dat dit wordt overwogen, omdat de ruiters en sportbonden behoefte hebben aan 'observatiemomenten' voor de Olympische Spelen in Tokyo. Op maandag 5 juli moeten landen de olympische selecties bekend maken.

Een fragment uit een eerdere editie van het CHIO (Foto: Rijnmond)

9:21 EMA komt woensdagmiddag met oordeel over AstraZeneca-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA komt woensdagmiddag met een oordeel over het AstraZeneca-vaccin, meldt de NOS. Het vaccin kwam de afgelopen weken in het nieuws vanwege de mogelijke bijwerkingen. Het coronavaccin van AstraZeneca wordt in enkele gevallen gelinkt aan zeldzame vorm van trombose met een verminderd aantal bloedplaatjes/

Gister zei Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van het EMA, dat er mogelijk een relatie is tussen het AstraZeneca-vaccin en de bijwerkingen. Cavaleri voegde daar wel aan toe dat de voordelen van het vaccin opwegen ten opzichte van de nadelen.

8:30 Poorten Blijdorp, De Kuip en musea mogen eventjes open als testlocatie coronaproof uitjes

Het kabinet staat vanaf deze maand 31 evenementen toe in de regio Rijnmond. Daarin laat het onderzoeken of en hoe evenementen coronaproof kunnen worden georganiseerd. Zo moet duidelijk worden of bepaalde sectoren ook als de coronacrisis nog niet voorbij is eerder en ruimer open kunnen.

Er komen onder meer voorstellingen in theaters zoals De Doelen in Rotterdam en de Kroepoekfabriek in Vlaardingen. Ook zijn bezoekers welkom in Blijdorp en bij een aantal sportevenementen, zoals bij de wedstrijd Feyenoord - Vitesse op 25 april. Een aantal monumenten mag ook de deuren openen. Het gaat dan om molen De Hoop in Gorinchem en de Laurenskerk in Rotterdam. Daarnaast mag er worden gegokt in een casino in Dordrecht.

