Liveblog corona teruglezen: deze maand weer naar concerten, musea en voetbalwedstrijden, 992 nieuwe besmettingen

- Het RIVM meldt woensdag 992 nieuwe besmettingen in de regio

- Het kabinet heeft bekend gemaakt dat evenementen deze maand meer mogen onder voorwaarden. Zo kan Blijdorp haar deuren openen en wordt er weer publiek verwacht bij Feyenoord - Vitesse op 25 april.

- Zo reageert de evenementenbranche en de horeca op de heropening.

22:00 De Gorinchemse korenmolen blijft dicht

Het kabinet staat deze maand 31 evenementen toe in onze regio. Ook mogen een aantal monumenten de deuren openen. Een van deze locaties is Molen de Hoop in Gorinchem. Maar met pijn in het hart, houdt de 72-jarige molenaar Ton van den Heuvel de deuren gesloten. "Er zijn te weinig vrijwilligers die verantwoord kunnen komen helpen."

Veel leden van de molenstichting zijn op leeftijd en vaak ook nog niet gevaccineerd. Zo'n fieldlab zou teveel risico's met zich meebrengen. De molenaar heeft nog geprobeerd zijn vaccinatie op tijd te regelen, maar dat lukte niet. Hij is pas volgende week aan de beurt. "Dus blijft het hier voorlopig stil. Helaas."

21:57 Eindelijk! We kunnen deze maand weer naar concerten, musea en voetbalwedstrijden

Wie kijkt er niet uit naar een concert, museumbezoek of het bezoeken van een voetbalwedstrijd in een stadion. Het gaat deze maand echt gebeuren tijdens een serie testevenementen. Om een testevenement te bezoeken moeten bezoekers zich vooraf aanmelden en laten testen.

21:52 Eurocommissaris: EU moet met één stem spreken over vaccins

De lidstaten van de Europese Unie moeten met één stem spreken over het AstraZeneca-vaccin, om het publieke vertrouwen in vaccineren te verhogen. Dat stelt Eurocommissaris Stella Kyriakides op Twitter. Het is volgens haar belangrijk dat de EU een gecoördineerd beleid aanhoudt ten aanzien van het vaccin.

Kyriakides reageert op een persconferentie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) eerder vandaag, waarin werd gesproken over de mogelijke bijwerking van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes.

19:41 Herman Hell blij, maar afwachtend met heropening terrassen

Het kabinet hoopt vanaf 21 april terrassen en winkels te kunnen openen. Of dat daadwerkelijk gebeurt hangt af van de besmettingscijfers tegen die tijd. "Een verstandige zet", vindt de Rotterdamse horecaondernemer Herman Hell.

Vorige week deed burgemeester Ahmed Aboutaleb al een oproep om de terrassen zo snel mogelijk weer open te gooien, om zo ook de drukte in de parken te verminderen. Hell: "De horeca wordt ingezet in de strijd tegen corona om mensen meer te verspreiden. Mooi dat wij daar een rol in kunnen spelen."

17:50 Geen afstand meer in verpleeghuis met veel gevaccineerden

Verpleeghuizen waar minstens 80 procent van de bewoners is gevaccineerd tegen het coronavirus, kunnen de coronamaatregelen versoepelen, schrijft de NOS. Het kabinet heeft het advies van het Outbreak Management Team (OMT) over versoepelingen overgenomen.

Een volledig gevaccineerde bewoner kan op de eigen kamer een of meerdere vaste bezoekers ontvangen, waarbij het dragen van een mondneusmasker en afstand houden niet langer nodig zijn, schrijft het ministerie van Volksgezondheid. De bezoekers moeten dan wel negatief zijn getest of gevaccineerd. Ook kunnen activiteiten met grotere groepen weer worden opgestart en kunnen er bijvoorbeeld weer meer vrijwilligers en kappers aan het werk in het verpleeghuis.

Onder bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is een half miljoen prikken gezet, meldt het ministerie. Daardoor daalt het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens "heel sterk" op deze locaties.

Omdat iedere locatie anders is, moet per plek worden bekeken welke versoepelingen verantwoord zijn, volgens het ministerie.

16:36 EMA na onderzoek: voordelen AstraZeneca wegen zwaarder dan risico

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft in een nieuw oordeel gemeld dat er een mogelijk verband is tussen de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes en het vaccin. Dat is te lezen in een persbericht op de website. De gecombineerde problemen moeten als zeer zeldzame bijwerking in de bijsluiter worden gezet. Volgens het EMA wegen de voordelen van het vaccin op tegen de nadelen.

Het EMA onderzocht de afgelopen dagen deze mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin in meer detail. In Europa kregen enkele tientallen mensen last van de zeldzame combinatie kort nadat ze het vaccin toegediend hadden gekregen.

16:19 992 nieuwe besmettingen in de regio



Het RIVM meldt woensdag 992 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Een stuk meer dan dinsdag, toen er 566 nieuwe besmettingen werden gemeld. Ook ligt dit aantal boven het weekgemiddelde van 885.

16:00 Kabinet werkt aan plan voort terrassen

Het kabinet werkt aan een plan waarin de terrassen en winkels vanaf 21 april open zouden kunnen, meldt de NOS. Ook de avondklok zou geschrapt kunnen worden, al is niet duidelijk of dat ook voor 21 april gepland staat. De versoepelingen hangen af van de ontwikkeling van de besmettingscijfers.

Het plan ligt nu bij de deskundigen van het Outbreak Management Team en wordt zondag besproken in het Catshuis. Als het wordt goedgekeurd, zouden de versoepelingen in de persconferentie van komende dinsdag worden aangekondigd.

13:19 Tijdelijk extra testlocaties in Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk

In Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk komen vanaf maandag 12 april extra testlocaties. Elke gemeente krijgt er een bij. Volgens de GGD is dat nodig omdat er in deze gemeenten niet alleen veel coronabesmettingen zijn, maar ook veel oudere bewoners. De teststraten blijven tot en met vrijdag 30 april staan.

De testlocatie in Krimpen aan den IJssel komt in De Ark aan de Burgemeester Aalberslaan. Mensen in Ridderkerk kunnen zich in sporthal De Wissel laten testen op het coronavirus. De locaties zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot en met 16:00 uur.

12:26 Alles Oké?: coronahulplijn voor jongvolwassenen

Vanaf woensdag is er een speciale coronahulplijn voor jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar. De hulplijn is een initiatief van De Kindertelefoon. Tussen 14:00 uur en 22:00 uur kunnen jongvolwassenen bellen met de Alles Oké?-supportlijn en anoniem in gesprek met getrainde vrijwilligers over de problemen die ze ervaren.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau becijferde eerder al dat jongvolwassenen gebukt gaan onder de coronapandemie. Het aantal studenten dat mentale klachten ervaart steeg van een kwart van alle studenten in 2019, naar een derde in 2020.

11:11 Zonnestudio's blijven dicht

De Nederlandse Staat hoeft de sluiting van de zonnestudio's niet per direct ongedaan te maken. De branchevereniging had daar wel om gevraagd.

Volgens de voorzieningenrechter heeft de staat een grote mate van vrijheid bij het nemen van maatregelen tegen het coronavirus. Dat de kappers wel open mogen, maar de zonnestudio's niet, is niet onrechtmatig.

De staat besloot om contactberoepen, zoals kappers, weer toe te laten. Zonnestudio's horen daar niet bij, vindt de rechter en komen daarbij niet in aanmerking voor heropening.

11:03 Britten blijven doorprikken met AstraZeneca-vaccin

In Groot-Brittannië zijn inmiddels 18 miljoen prikken met het coronavaccin van AstraZeneca gezet. De Britse gezondheidsautoriteit roept mensen op om zich alsnog met het vaccin van AstraZeneca te laten inenten, meldt de NOS. Brits premier Boris Johnsen geeft aan dat het belangrijk is dat het vaccineren doorgaat. In Groot-Brittannië zijn dertig gevallen gemeld van verdachte bloedproppen na vaccinatie. Zeven mensen zijn daaraan overleden. Het is nog niet aangetoond of er een direct verband is tussen het vaccin en de zeldzame combinatie van bloedstolsels en lage aantal bloedplaatjes.

In Nederland is besloten om vanaf vrijdag tijdelijk te stoppen met het vaccineren met AstraZeneca voor mensen onder de 60 jaar. Het EMA komt naar verwachting rond 16:00 uur met een uitspraak over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin.

9:32 CHIO mogelijk met een week verplaatst

CHIO Rotterdam onderzoekt of het paardensportevenement met een week verplaatst kan worden. Op dit moment staat het CHIO gepland van donderdag 24 juni tot en met donderdag 27 juni in het Kralingse Bos, maar de organisatie denkt nu na over de periode van donderdag 1 juli tot en met zondag 4 juli. "Deze datum, een week later, levert ons meer mogelijkheden om een COVID-19 proof evenement te organiseren", zegt Ron Voskuilen, algemeen directeur van het CHIO Rotterdam.

De organisatie meldt dat dit wordt overwogen, omdat de ruiters en sportbonden behoefte hebben aan 'observatiemomenten' voor de Olympische Spelen in Tokyo. Op maandag 5 juli moeten landen de olympische selecties bekend maken.

9:21 EMA komt woensdagmiddag met oordeel over AstraZeneca-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA komt woensdagmiddag met een oordeel over het AstraZeneca-vaccin, meldt de NOS. Het vaccin kwam de afgelopen weken in het nieuws vanwege de mogelijke bijwerkingen. Het coronavaccin van AstraZeneca wordt in enkele gevallen gelinkt aan zeldzame vorm van trombose met een verminderd aantal bloedplaatjes.

Gister zei Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van het EMA, dat er mogelijk een relatie is tussen het AstraZeneca-vaccin en de bijwerkingen. Cavaleri voegde daar wel aan toe dat de voordelen van het vaccin opwegen ten opzichte van de nadelen.

8:30 Poorten Blijdorp, De Kuip en musea mogen eventjes open als testlocatie coronaproof uitjes

Het kabinet staat vanaf deze maand 31 evenementen toe in de regio Rijnmond. Daarin laat het onderzoeken of en hoe evenementen coronaproof kunnen worden georganiseerd. Zo moet duidelijk worden of bepaalde sectoren ook als de coronacrisis nog niet voorbij is eerder en ruimer open kunnen.

Er komen onder meer voorstellingen in theaters zoals De Doelen in Rotterdam en de Kroepoekfabriek in Vlaardingen. Ook zijn bezoekers welkom in Blijdorp en bij een aantal sportevenementen, zoals bij de wedstrijd Feyenoord - Vitesse op 25 april. Een aantal monumenten mag ook de deuren openen. Het gaat dan om molen De Hoop in Gorinchem en de Laurenskerk in Rotterdam. Daarnaast mag er worden gegokt in een casino in Dordrecht.

Lees hier meer