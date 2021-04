Duizenden smienten mogen niet worden afgeschoten

De Raad van State heeft woensdag bepaald dat 6500 smienten in Zuid-Holland niet afgeschoten mogen worden. De provincie wilde deze eenden jaarlijks laten afschieten, omdat ze schade zouden aanbrengen aan gras en gewassen. Volgens de Raad van State is dat niet het geval.

Het afschieten zou niet leiden tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de smienten. Bovendien zet de Raad van State vraagtekens bij het maximale aantal van 6500 smienten dat provincie Zuid-Holland per jaar wil afschieten. Volgens de Raad van State zou hiermee niet één procent van de populatie van de smienten worden afgeschoten, maar zes procent van deze eendensoort. Eerder vond de rechtbank al dat de motivering voor het afschieten onvoldoende was.

De smient is een eend die overwintert in Nederland, onder meer in de Hoeksche Waard. Eerder tekenden bijna 5 duizend mensen bezwaar tegen het afschieten van de smienten.