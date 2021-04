Bijzonder klusje in Rotterdamse haven: 34 Amerikaanse legerhelikopters inladen

De helikopters kwamen over vanuit Duitsland. In totaal zijn 34 helikopters naar Rotterdam gevlogen om in de Waalhaven per schip te worden vervoerd naar de Verenigde Staten.

Het vliegen naar Rotterdam liep in een eerder stadium vertraging op. Door slecht weer in Duitsland konden de Chinooks, Blackhawks en Apache's niet opstijgen. De helikopters maken deel uit van de 101ste Airborne Division. Die heeft de thuisbasis in Fort Campbell, Kentucky. De divisie, opgericht in 1942, is vooral bekend van de landingen tijdens D-Day op 6 juni 1944.

Naast de helikopters zijn er ook 1.200 stuks materieel, zoals containers, onderhoudsmateriaal en voertuigen, naar de Waalhaven gebracht voor transport naar de Verenigde Staten.