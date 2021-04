Piet raapt padden om te voorkomen dat ze plat worden gereden

De 78-jarige Piet van der Does uit Vlaardingen is zo'n paddenvriend. Sinds eind februari struint hij op verschillende plekken in zijn woonplaats Vlaardingen naar levende én dode padden, kikkers en salamanders op het asfalt. "Als het weer eind februari wat warmer wordt komen ze te voorschijn bij schemering", legt Van der Does uit. "Ik rijd dan stapvoets met mijn auto over de Watersportweg in de Broekpolder of de Holyweg en zie ze in mijn koplampen. Helaas vind ik veel dode dieren want het verkeer houdt er geen rekening mee. Levende exemplaren pak ik op en zet ze aan de overkant waar de tocht naar een plek om te paren weer verder kan."

Piet, Nel en Ilona redden padden, kikkers en salamanders in Vlaardingen. (Foto: Ronald van Oudheusden)

Piet helpt al een jaar of vijf mee met het overzetten van padden en kikkers, voor de lol en uit liefde voor de natuur. "Ik vul alles in op een lijst van de Vereniging voor Veldbiologie, afdeling Delfland. De aantallen, levend en dood, maar ook de buitentemperatuur en of het geregend heeft. Momenteel is het heel rustig door het koude weer van de afgelopen dagen. Mogelijk komt de komende week de laatste trek op gang want half april is het meestal wel klaar", vertelt Piet terwijl hij met enkele andere vrijwilligers ditmaal te voet de Holyweg afstruint.

Gekleed in fluorescerende hesjes en uitgerust met zaklantaarns spieden de natuurliefhebbers het asfalt van de Holyweg af. Met grote regelmaat rijden auto's voorbij en iedere keer vrezen de paddenhelpers dat er onder de banden weer een beestje wordt geplet. Als snel worden de eerste levende padjes aangetroffen en opgeraapt om ze aan de andere kant van de weg in de berm weer voorzichtig neer te zetten. "Op sommige avonden tref je er tientallen, nu is het rustig. De trek loopt ook een beetje op z'n einde." Ook leenhond Lola van vrijwilliger Nel doet mee en snuffelt nieuwsgierig aan een pad die midden op de weg de kluts kwijt is. "Nee, hij eet 'm niet op hoor", lacht Nel. Even later worden ook de eerste dode exemplaren aangetroffen. Een pad die zojuist het leven liet onder het rollende autorubber krijgt alle aandacht. "Gadverdamme, daar baal ik van", zegt Piet. "Ik liep er net nog en toen lag-ie er nog niet", roept een loslopende vrijwilliger die aanhaakt. Het verdriet en de frustratie wakkert even op bij de vrijwilligers maar snel en kordaat wordt de amfibie-speurtocht voortgezet.

Ook deze slome pad wordt netjes en veilig geholpen met oversteken. (Foto: Ronald van Oudheusden)

Piet is tevreden over de inzet van de gemeente Vlaardingen. Er zijn langs sommige stukken Holyweg plastic barrières geplaatst om de amfibieën naar een wildtunneltje te leiden. "Hartstikke goed. Ook heeft de gemeente borden geplaatst om mensen te waarschuwen dat hier padden oversteken maar het verkeer raast vaak veel te snel voorbij. Een paar drempels hier zou ook wel helpen", oppert Piet terwijl hij weer een kleine vrind overzet.

Vlaardingen plaatste op strategische plaatsen borden. (Foto: Ronald van Oudheusden)

Nieuw dit jaar is dat de vrijwilligers voor de avondklok weer thuis moeten zijn. De schemering begint een stuk later door de zomertijd maar het weerhoudt de 'paddenrapers' niet om toch op pad te gaan. "Het voordeel is wel dat er na tien uur 's avonds nauwelijks verkeer is dus dat helpt de padden enorm want dan komen ze ongeschonden aan de overkant en kan het paarfeest beginnen en de eieren worden bevrucht", zegt Van der Does die vanavond toch weer zo'n 10 beestjes heeft gered. "Nu met de kou deze dagen is het heel stil. Gaan we ook niet lopen want ze blijven schuilen. Misschien komt er nog wat maar het einde is in zicht dit seizoen."

Piet houdt alles bij op een lijst. (Foto: Ronald van Oudheusden)