Assistent-trainer André Hoekstra na 22 jaar weg bij Excelsior

Hoekstra kreeg in zijn 22 jaar bij Excelsior te maken met veertien trainers, waaronder tweemaal de huidige trainer Marinus Dijkhuizen. Algemeen directeur Ferry de Haan zegt op de clubwebsite dat het een moeilijk besluit was. "Maar als club zijn wij tot de conclusie gekomen dat verandering noodzakelijk is, zowel op als naast het veld", aldus De Haan.

Naast Hoekstra maakte Excelsior onlangs ook bekend dat routeniers Sander Fischer, Alessandro Damen, Luigi Bruins en Thomas Verhaar de club gaan verlaten. De 59-jarige oud-aanvaller van Feyenoord reageert op zijn vertrek: "Natuurlijk vind ik het jammer dat de club dit besluit heeft genomen, maar in de voetbalwereld weet je dat dit moment kan komen. Ik heb al die jaren met veel plezier bij Excelsior gewerkt en ben er trots op dat ik de groei van de club van dichtbij heb mogen meemaken en mijn steentje heb kunnen bijdragen."