Jongeren zoeken mazen van de wet op in goedkope Rotterdamse hotels: 'Iedereen heeft wel eens een lachgastank gedaan'

Hotelkamer boeken, lachgastank mee en samenzijn met een groep vrienden: jongeren zoeken hun heil in goedkope Rotterdamse hotels. De trend om in een hotelkamer te 'chillen' bestaat sinds het begin van de coronacrisis en is een uitweg voor jongeren om verveling tegen te gaan. De hotels hebben de trucs door en nemen strenge maatregelen. Maar jongeren blijven het proberen, zeggen ze.

Het is coronatijd, je hebt weinig te doen en geen vrienden met ouders die vaak weggaan. De Rotterdamse Koen* (18) weet er alles van. Toen hij hoorde dat zijn vriend een nacht in een hotel zou slapen, bedacht hij zich geen moment en boekte een kamer. "In een hotel heb je voor een nacht toch een soort van je eigen huis. En geen mensen die je komen storen. Je kan de hele avond een beetje chillen", zegt hij. "En blowen. We hadden de rookmelder afgeplakt."

Ook voor de Rotterdamse Clara* (20) spelen verveling en ouders thuis een grote rol, waar in een hotel de 'sfeer chill is'. Ze vertelt dat ze zo’n acht keer met vrienden een hotel heeft bezocht. Iets wat niet altijd even makkelijk ging. Sommige hotels hebben namelijk een leeftijdsgrens of je mag er maar met twee op een kamer. Dat betekent dat de oudste in de groep boekte en ze manieren vonden om stiekem naar binnen te gaan.



Stiekem naar binnen

"We bestelden dan een pizzaatje, terwijl we helemaal geen trek hadden. Je moest bestellen, want de horeca is dicht in het hotel. We liepen dan door alsof we al een kamer hadden en dan zat de rest van de vrienden al op de kamer. Niemand had het door." Volgens Clara wordt chillen in een hotel heel vaak gedaan. "Ik hoor het heel veel om mij heen. Iedereen heeft wel eens een lachgastank gedaan in een hotel."

Koen en Clara kunnen beiden niet wachten om het normale leven weer op te pakken. "Dat je om tien uur ‘s avonds met je vrienden ergens binnen kan zitten, zonder dat je er problemen mee krijgt", zegt Koen. "Ik verlang weer naar feesten op een legale manier", zegt Clara.



Jongeren zoeken alternatieve locaties

Een herkenbaar geluid voor Rotterdamse hoteldirecteuren? Ja, zegt Lucas Drewes, hoteldirecteur van easyHotel Rotterdam City Centre. Hij geeft aan dat ze sinds het begin van de coronacrisis een stijging zien in het aantal jongeren dat zoekt naar alternatieve locaties, nu clubs en bars gesloten zijn. "En met het aanscherpen van de maatregelen en ingaan van de avondklok, zien we dat opnieuw veel jongeren zoeken naar locaties voor het hebben van een uitlaatklep."

Wekelijks proberen ze met een groep vrienden betaalbare hotels binnen te komen en vooral het gebruik van lachgas is populair, zegt hij. "Terwijl dat ten strengste verboden is."

Kirsten (28), receptioniste bij het easyhotel Rotterdam City Centre, vertelt dat de jongeren soms voor vervelende situaties kunnen zorgen. "Het zijn vooral jongeren tussen de 18 en 21 jaar. Er wordt volop lachgas gebruikt en veel gerookt. En de kamer wordt uiteindelijk met heel veel troep achtergelaten, alsof er een bom ontploft."



Agressieve sfeer

Ze heeft zelfs een keer lachgas in haar gezicht gespoten gekregen, omdat de jongeren het niet eens waren met de beslissing dat ze het hotel moesten verlaten. "Ze kregen hun geld niet terug en ja, dat vinden ze niet leuk."

De Rotterdamse hoteldirecteur Marco* ziet dit agressieve gedrag ook in zijn eigen hotel. Hij vertelt dat nachtportiers wel eens aankloppen om te zeggen dat de jongeren voor overlast zorgen en het hotel moeten verlaten, en dan neus tegen neus staan met de jongeren die onder invloed zijn. "Er ontstaat dan een agressieve sfeer. Dat wordt als enorm bedreigend ervaren."

De politie heeft vanaf 1 januari twee meldingen van incidenten binnen gekregen, toen op naam werd gezocht van bovenstaande hotels.





Hotels nemen maatregelen

Ook deze directeur geeft aan dat ze elk weekend last hebben van jongeren die in een hotel gaan 'chillen' en lachgas gebruiken. Hierdoor is besloten de huisregels aan te passen, een lik-op-stuk beleid te hanteren (iemand meteen het hotel uitzetten als de situatie daarom vraagt) en alleen nog jongeren binnen te laten met garantstelling van een creditcard. "Voor het geval er wat misgaat."

Deze maatregelen helpen, merkt ook Drewes. Hij probeert met de inzet van beveiligers, instellen van een leeftijdsgrens van 23 jaar en goed letten op 'opvallende' boekingen, de jongeren te weren. Want uiteindelijk wil hij geen feesthotel zijn, maar rust en comfort bieden.

Marco Bunk, woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Rotterdam, laat weten dat hij zich kan voorstellen dat mensen steeds creatiever worden en op zoek gaan naar grenzen naarmate de maatregelen langer duren. Zelf hoort hij de laatste tijd weinig over de overlast. Maar dat betekent niet dat het niet plaatsvindt, zegt hij. "Het zijn de excessen die we zien als reactie op het coronabeleid."

Lachgas verboden

Het Grand Hotel Central in Rotterdam-Centrum, dat vanaf maart tot en met half juni moest sluiten vanwege feestvierende jongeren, ziet ook dat de maatregelen helpen. "Na de sluiting hebben we de huisregels flink aangescherpt", zegt general manager Sjoerd Landweer. Ook zij hebben een minimumleeftijd van 23 jaar en lachgas is verboden. Gebruiken ze het wel, dan krijgen de jongeren direct een boete van 150 euro. "De fles krijgen ze dan ook niet meer terug."

Landweer vertelt dat hij eigenlijk het meeste last heeft van jongeren die denken dat lachgas bij hen nog wel is toegestaan. "Die zijn dan bij andere hotels geweest die zeggen: 'Probeer het maar bij het Grand Hotel'. Maar dat is niet de bedoeling", benadrukt hij.

Tenslotte bevestigt ook de Rotterdamse hoteldirecteur Jeroen* dat veel jongeren hotels op zoeken om te chillen of feesten. "Rotterdam heeft vooral tijdens de eerste lockdown wel een reputatie gehad dat veel jongeren feesten in hotels. Veel hotels hebben toen maatregelen genomen. Nu zien we dat jongeren het nog wel proberen, maar dat het door de strenge regels minder snel lukt."

*Deze personen hebben hun verhaal anoniem verteld. De namen zijn bekend bij de redactie.