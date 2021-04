Jongetje (10) aangereden door eigen vader voor basisschool

Het ongeluk bij de Koningin Wilhelminaschool in Hardinxveld-Giessendam (Foto: Peter Stam)

Op de Noordstraat in Hardinxveld-Giessendam is woensdagmorgen een jongen van 10 jaar aangereden door zijn eigen vader. Hij was even daarvoor afgezet voor de ingang van de Koningin Wilhelminaschool.

Het jongetje kwam onder de auto terecht. Hij is behandeld door traumapersoneel en daarna met spoed overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. De toestand van het jongetje is niet bekend.

Wat er nu precies is misgegaan, is niet duidelijk. Het jongetje werd aangereden, vlak voor het begin van de schooldag. Veel mensen hebben het dus zien gebeuren, zegt de politie. Voor hen is slachtofferhulp geregeld.