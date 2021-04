Schip dat onderweg is naar Rotterdam verliest containers bij Ameland

Een containerschip dat onderweg was naar Rotterdam heeft voor de kust van Ameland vijf containers verloren. Het gaat om de Batic Tern, een 169 meter lang containerschip dat woensdag rond 10:45 uur in de problemen kwam. Een van de containers bevat een irriterende chemische stof.

Volgens de kapitein gaat het om drie containers met droge goederen, één lege container en één container met aceton. Aan boord staan nog twee containers wankel. Het schip kwam vanuit de Duitse wateren en is de containers ongeveer 27,5 kilometer ten noorden van Ameland verloren.

De Kustwacht vliegt richting de locatie om de situatie op te nemen en de containers te lokaliseren. Er worden berekeningen gemaakt of de containers aan land kunnen spoelen.

Eerder ook schip in problemen

Het is het tweede incident op de Noordzee. Gisteravond raakte ook al een 168 meter lang containerschip in de problemen. Boven Vlieland kwam containerschip Escape het roer vast te zitten, waardoor het schip rondjes bleef varen. Dit schip was vanuit de Rotterdamse haven onderweg naar Helsinki in Finland. Het schip is door de Kustwacht naar een veilige positie gesleept. Later vandaag wordt het door sleepvaartuig Multratug 29 naar Rotterdam gebracht. Het schip heeft geen containers verloren.

Eerder deze week riep de Waddenvereniging het kabinet op om werk te maken van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die roep op om de zuidelijke route boven de Waddeneilanden in stormachtige omstandigheden uit voorzorg te sluiten. De OVV had na de ramp met containerschip MSC Zoe, begin januari 2019, uitvoerig onderzoek gedaan.

Volgens projectleider Ellen Kuipers (OVV) is met die aanbevelingen nog onvoldoende gebeurd. De MSC Zoe verloor destijds honderden containers. Dit leidde tot een grote milieuramp. Minister Cora van Nieuwenhuizen zou met Duitsland en Denemarken in overleg gaan voor meer restricties voor de vaarroute boven de Waddeneilanden tijdens noordwesterstorm.