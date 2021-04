Tijdelijk extra testlocaties in Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk

In Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk komen vanaf maandag 12 april extra testlocaties. Elke gemeente krijgt er een bij. Volgens de GGD is dat nodig omdat er in deze gemeenten niet alleen veel coronabesmettingen zijn, maar ook veel oudere bewoners. De teststraten blijven tot en met vrijdag 30 april staan.

De testlocatie in Krimpen aan den IJssel komt in De Ark aan de Burgemeester Aalberslaan. Mensen in Ridderkerk kunnen zich in sporthal De Wissel laten testen op het coronavirus. De locaties zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot en met 16:00 uur.

Krimpen aan den IJssel heeft binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond naar verhouding de meeste coronabesmettingen. Ongeveer één op de tien inwoners van het dorp heeft sinds maart 2020 een positieve uitslag gekregen.

GGD Rotterdam-Rijnmond wil de drempel voor het testen verlagen door de inwoners uit deze gemeentes die klachten hebben de mogelijkheidgeven om zich dicht bij huis te laten testen.