Wolvenvallei Kralingse Bos maakt ruimte voor meer natuur met nieuwe 'riviertjes'

In het Kralingse Bos in Rotterdam is het afgelopen jaar de zogeheten Wolvenvallei opnieuw ingericht. Er is ruimte gemaakt voor een kreek met natuurvriendelijke oevers. In de loop van het jaar vinden planten en dieren hier een plekje en ontwikkelt de biotoop zich. De gemeente wil dat gaan volgen aan de hand van video's van bezoekers.

De poelen (waterplassen/vijvers) aan de Wolvenvallei in het Kralingse Bos zijn schoongemaakt. Ze zijn uitgediept en vergroot en zijn voorzien van iets waardoor regenwater beter de grond in loopt. Ook is de vegetatie aangepast; in het voorjaar worden er bloemen ingezaaid en op andere plekken laten ze de natuurlijke begroeiing opkomen.

Dit alles met het doel een fijne habitat te creëren voor amfibieën. "Eigenlijk is dit idee ontstaan uit noodzaak, want het grondwater in het bos is regelmatig veel te hoog. Daardoor staan bomen met hun voeten continu in het hoge grondwater en dan gaan ze dood", zegt Niels Harteveld van de gemeente Rotterdam.

Bert Wijbenga, wethouder buitenruimte, voegt toe: ‘Op deze locatie kun je goed zien dat de Rotterdamse stadsnatuur altijd in beweging is. De kreek die hier nu is gerealiseerd, nodigt allerlei soorten planten en dieren uit zich hier te vestigen. Goed voor de biodiversiteit en het zorgt ook voor de noodzakelijke waterberging in het Kralingse Bos. Ik ben benieuwd wie de eerste libelle of salamander op beeld weet vast te leggen!’

Biodiversiteit

Insecten, zoals bijvoorbeeld de libelle, zullen zich hier naar verwachting thuis gaan voelen. Net als amfibieën zoals de watersalamander, gewone pad en bruine kikker. Zij vinden hier voedsel en zullen de kreek gebruiken om zich voort te planten. In het voorjaar gaan de eerste planten groeien. Langs de oever is dit voorjaar een speciaal samengesteld Rotterdams zaadmengsel ingezaaid. Dat levert straks inheemse bloemen en planten op, die hier goed passen en bijdragen aan de biodiversiteit in de stad.