Opgepast: overstekende zeehonden op de N57

Iedereen die over de N57 tussen Goeree-Overflakkee en Zeeland rijdt, wordt gewaarschuwd door de politie. De laatste week worden hier overstekende zeehonden gezien.

"Nee het is geen verlate 1 april-grap," schrijft de politie. Maandagavond waggelde er bij de Brouwersdam een zeehond over het wegdek. Het dier werd opgepikt door medewerkers van de zeehondenopvang en weer vrijgelaten in de Noordzee.

Volgens de politie is er eerder deze week verderop in Zeeland ook al een zeehond op de weg gespot. Onder het bericht van de politie op Facebook geeft ook een weginspecteur aan onlangs een aangereden zeehond te hebben gezien.