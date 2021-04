Tweedehands auto aanschaffen uit het buitenland? Onze auto-expert geeft advies

"Je moet niet voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Kies voor de dealer of een eerlijke autohandelaar die bij de BOVAG is aangesloten, met alle garanties en toeters en bellen", vertelt Van der Drift. "Bij een eerlijk adres aankloppen en niet bij louche handelaar, die bijvoorbeeld de teller op zomerstand heeft gezet."

Ondanks de coronacrisis is er duidelijk een run op veelgevraagde auto's waarvan het aanbod in Nederland klein is. "En daar koopt de autohandelaar frisse nieuwe exemplaren van in. Duitsland is het meest populaire land, maar wat we tijdens de lockdown hebben gezien is dat er ook ex-huurauto's uit bijvoorbeeld Tsjechië, Polen en Portugal het land binnen zijn gekomen. Je ziet een verschuiving."

En dat is niet zonder reden, zegt Van der Drift. "Het toerisme blijft achter en dus is het aantrekkelijk voor autohandelaren om auto's in te kopen. Daar zijn potentiële kopers voor."

Ideale schoonzoon

Uit welk land de auto komt maakt volgens Van der Drift niet gek veel uit. "Maar de auto moet wel een open en inzichtelijk verleden hebben. In de autowereld vind je van alles: van de onderwereld tot de ideale schoonzoon. Er komen ook foute exemplaren het land binnen, maar ook eerlijke nette exemplaren. Die moet je eruit pikken."

Maar hoe weet je dat je een eerlijke tweedehandsauto aanschaft? "Het onderhoudsboekje zit er vaak bij, je vindt op verschillende websites van aanbieders ook de foto's van dat onderhoudsboekje. Dan weet je dat er open kaart wordt gespeeld."

Indekken

Van der Drift benadrukt dat je een goed gevoel moet hebben bij een auto. "Ooit ga je hem inruilen? Met een vaag vraagteken boven de auto wat betreft het verleden, heeft dat gevolgen voor de waarde van de auto. Zorg dat je in het koopcontract laat opnemen dat de kilometerstand gegarandeerd is én dat ie schadevrij is. Dan heb je jezelf voldoende ingedekt om geen kat in de zak te kopen."