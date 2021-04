Zangeres Ntjam Rosie verliefd op eigen stad: 'Rotterdam is thuis, geweldig, Rotterdam en fantastisch!'

De Rotterdamse zangeres Ntjam Rosie kwam als kind uit Kameroen naar Nederland. Ze woonde in Maastricht en belandde vervolgens in Rotterdam. Weggaan deed ze sindsdien niet meer: de stad blijkt haar hart te hebben gestolen. "Twee duimen omhoog voor Rotterdam, het is mijn stad", zegt ze in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan?, die nu is te zien in de video bij dit bericht.

"Ik woon met mijn gezin in Kralingen", vertelt ze in de uitzending. "We missen alleen de Kruiskade wel. De sfeer, even een Surinaams broodje halen: die sfeer vind je niet echt in Kralingen."

In Rotterdam zat Ntjam Rosie ook op het conservatorium. "De ervaringen daar waren bitterzoet. Ik had er een fijne tijd, het was toch wel als de film Fame. Op de roltrap stonden dansers te stretchen en soms zag je mensen huilen als ze hun auditie niet hadden gehaald. Al dat drama: het was bijna filmisch. Ik heb daar veel geleerd. Het was een pittige, maar vooral een hele leuke tijd."

Zelf schopte ze het daarna ver. Ze bracht meerdere albums uit, die goede recensies kregen. Ze speelde in theaters in binnen- en buitenland en werd gestrikt door grote festivals. Eén daarvan heeft haar hart gestolen: "North Sea Jazz... Het is fantastisch. Ik hoorde ooit dat het naar Amsterdam zou vertrekken. ik dacht: wat? Het is onze North Sea! Wat natuurlijk belachelijk is, maar toch. Ik houd zo van dat festival. En als ik er zelf mag optreden is het helemaal leuk."

In deze aflevering vertelt Ntjam Rosie ook over haar roots in Kameroen, over haar band met Nederland, over zingen onder de douche en over haar gemengde gevoelens over 2021. "Ik weet het niet zo goed. We weten niet waar we aan toe zijn. Het is een beetje een wispelturig jaar." Maar ze heeft ook een oplossing: "We gaan met de flow."

Ntjam Rosie is te zien in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan?