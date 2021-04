Kledingwinkel Black Widow was dé plek waar je mocht zijn wie je wilde zijn

Door middel van een Facebookbericht werd het nieuws van de sluiting aangekondigd. “Wij zijn gesloten” staat met fel groene letters geschreven op de foto. Qua opmaak passen de letters bij het thema van de winkel die op de achtergrond is te zien.

De post zorgt voor vele reacties van liefhebbers van Black Widow: “Ga de winkel super missen. Altijd leuke kleding gekocht en mooie sieraden” en: “Zo jammer, vele herinneringen, het was meer dan een winkel. Een uniek stukkie Rotterdam weg.”

We zijn definitief gesloten. Je kunt niet meer langskomen of bellen en vragen of iets opgestuurd wordt. Je kunt ons nog... Posted by Black Widow Rotterdam on Saturday, April 3, 2021

De winkel op de Nieuwe Binnenweg is veel Rotterdammers niet onbekend. Naast dat het een plek is voor liefhebbers van gothic, punk, metal, wave en andere underground genres, is het ook een plek waar iedereen mocht zijn wie die wilde zijn. Een plek die vrijheid uitstraalde. Oprichtster van Black Widow Carrie Jansen, ook Rotterdams advocate en columniste, zegt dat dat ook de bedoeling was. “Wij kleden ons hoe we willen, leven hoe we willen en werken hoe we willen.” Dat dit in de vroegere jaren soms betekende dat de winkel om elf uur openging, om half zes sloot en ze daarna naar de kroeg gingen, daar lacht ze om.

Voor de kinderen

Gerard en Carrie kennen elkaar goed. Ze hebben lange tijd de winkel samen gerund, totdat Carrie het te druk kreeg met haar werk als radiopresentatrice. Toen besloot Gerard de winkel over te nemen. Iets wat die meer dan 30 jaar met plezier en passie heeft gedaan.

Carrie en Gerard (rechts) in 1984. (Foto: )

Niet voor zichzelf, nee, voor de ‘kinderen’ zoals hij dat noemt. De jongeren die nét naar de middelbare school gingen of zij die er net van afkwamen. Of nog ouder. “Voor mij is iedereen kind. Ik ben natuurlijk al een oude man”, lacht hij. Het gaat er vooral om dat Black Widow een plek is waar de kinderen zich thuis voelden. “Waar ze konden uitvinden wat voor kleding ze wilden dragen en wat bij hun past. Waar je ze die ruimte kon geven. En af en toe een bemoedigend woordje kon spreken.”

Uitstraling van vrijheid

Maar Black Widow was meer dan die uitstraling van vrijheid. Het was ook een plek waar mensen werkten die ergens anders niet zo makkelijk aan de bak kwamen. “Geer heeft altijd willen werken met kinderen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jongeren met tattoos en piercings, die ergens anders niet aan de bak kwamen, nam hij wel aan”, zegt Carrie.

Grondlegster Carrie Jansen (Foto: )

“Wij straalden het Pipi Langkous gevoel uit van: ‘Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan’.” Een mooi voorbeeld is dat van een jong meisje dat lang geleden de winkel in kwam en zei dat ze niet kon rekenen. Het ging namelijk maar moeizaam met rekenen op school. Maar toen ze eenmaal aan de slag ging bij Black Widow, kreeg ze zelfvertrouwen. En het idee dat ze dit wél kon. “En moet je haar nu zien. Ze werkt als gespecialiseerd verpleegkundige. Het enige wat ze de hele dag doet is rekenen”, zegt Carrie.

Het voorbeeld van haarzelf is ook typerend. Thuis hoefde Carrie nooit te leren handwerken. Haar moeder dacht immers dat ze toch niet ging trouwen. En dus dacht Carrie dat ze dit ook niet kon. Alleen toen ze in 1984 de winkel begon, ontkwam ze er niet aan. Zeventien jaar lang heeft ze niets anders gedaan. “Ik heb m’n handen blauw genaaid.”

‘Machtig mooie tijd’

Volgens Carrie was het een ‘machtig mooie tijd’, de periode bij Black Widow. Het is jammer dat de winkel de deuren sluit, maar het is ook hoe het is, zegt ze. Gerard stemt daarmee in. Hij benadrukt dat de coronacrisis niks met de sluiting heeft te maken. “Soms moet je ineens andere dingen doen.”

Uiteindelijk hoopt hij wel dat er weer nieuwe initiatieven ontstaan. Plekken waar liefhebbers van Black Widow zich net zo thuis voelen. “Want het betekent voor de kinderen en mij heel veel.”