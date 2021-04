Eindelijk! We kunnen deze maand weer naar concerten, musea en voetbalwedstrijden

Concert at SEA op de Brouwersdam in betere tijden (Foto: Rijnmond)

Wie kijkt er niet uit naar een concert, museumbezoek of het bezoeken van een voetbalwedstrijd in een stadion. Het gaat deze maand echt gebeuren tijdens een serie testevenementen. Om een testevenement te bezoeken moeten bezoekers zich vooraf aanmelden en laten testen.

Bij De Kroepoekfabriek in Vlaardingen mogen 30 mensen bij een concert aanwezig zijn. Hoewel het aantal beperkt is, kunnen ze niet wachten om weer gasten te verwelkomen. "Het is passen en meten, zelfs voor deze zaal, maar we gaan er een mooi programma van maken. We hebben er zin in", zegt programmeur Elroy Timmermans. De concerten vinden plaats op 22, 23 en 24 april.



"We hebben goed over de looproute nagedacht", gaat Timmermans verder. "De plaatsing van bezoekers en de routing van bezoekers, daar zit de grote uitdaging in. En hoewel het een testevenement is, blijven de reguliere maatregelen gelden. Dus mensen moeten zich registreren en anderhalve meter afstand houden, maar we gaan weer van live muziek genieten. En mensen kunnen ook van een biertje genieten, al moet de bar wel om acht uur weer dicht."

Ook bij De Laurenskerk staan ze te popelen om de deuren weer te openen voor publiek. "Ja, dat is geweldig", jubelt Frank Michielsen. De directeur van de stichting Laurenskerk hoopt dat de concerten weer snel voor iedereen toegankelijk zijn en de kerk weer voor iedereen open staat. Komend weekend opent De Laurenskerk al de deuren voor de testevenementen en kunnen bezoekers bijvoorbeeld een orgelconcert bezoeken of de toren beklimmen.

De Gorinchemse korenmolen blijft dicht

Het kabinet staat deze maand 31 evenementen toe in onze regio. Ook mogen een aantal monumenten de deuren openen. Een van deze locaties is Molen de Hoop in Gorinchem. Maar met pijn in het hart, houdt de 72-jarige molenaar Ton van den Heuvel de deuren gesloten. "Er zijn te weinig vrijwilligers die verantwoord kunnen komen helpen."

Veel leden van de molenstichting zijn op leeftijd en vaak ook nog niet gevaccineerd. Zo'n fieldlab zou teveel risico's met zich meebrengen. De molenaar heeft nog geprobeerd zijn vaccinatie op tijd te regelen, maar dat lukte niet. Hij is pas volgende week aan de beurt. "Dus blijft het hier voorlopig stil. Helaas."

Voetbal wel weer met publiek

Bij de voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden weer supporters toegelaten. Zo mogen er bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse op zondag 25 april 6500 toeschouwers aanwezig zijn. Een dag eerder speelt Sparta op Het Kasteel tegen VVV en bij dat duel gaan 2000 toeschouwers door de stadionpoorten. "We zijn hier al maanden mee bezig en kijken er echt naar uit", laat Sparta-directeur Manfred Laros weten. Bij de regioderby tussen Excelsior en FC Dordrecht op 30 april mogen 625 bezoekers aanwezig zijn.

Festivals

Festivals kunnen nu nog niet plaatsvinden, maar de testevenementen zijn voor de sector wel van belang. "Dit is een eerste voorzichtige stap om straks weer meer met elkaar samen te zijn en evenementen te organiseren", zegt Renske Satijn, directeur van Rotterdam Festivals. Veel festivals vinden plaats in de zomermaanden en Satijn is optimistisch.

"Ik verwacht dat er goede resultaten uit de tests komen en ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de organisatoren en de locaties veilig evenementen kunnen organiseren. En met die gegevens hoop ik dat straks de overheid straks zeggen dat ze het weer toe kunnen laten, dus ik heb goede hoop", besluit Satijn.